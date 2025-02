Últimos dias! Auxílio de R$ 5,1 mil pode ser solicitado até 03/02 – veja quem pode receber

Famílias afetadas pelas chuvas podem solicitar auxílio de R$ 5,1 mil até 03/02. Veja quem tem direito e como garantir o benefício antes do prazo final.

As chuvas intensas que atingiram o Rio Grande do Sul no ano passado causaram danos severos, deixando milhares de famílias sem moradia e enfrentando dificuldades para recomeçar.

Em resposta a essa situação, o Governo Federal liberou o Auxílio Reconstrução, no valor de R$ 5,1 mil, com o objetivo de ajudar os afetados a reconstruírem suas vidas.

O benefício foi criado para famílias que ficaram desabrigadas ou desalojadas, permitindo que possam cobrir despesas emergenciais e recuperar parte dos bens perdidos.

Todavia, o prazo para que as prefeituras cadastrem os beneficiários se encerra no dia 03 de fevereiro de 2025, o que exige atenção de quem ainda não realizou o procedimento.

Governo confirma pagamento de R$ 5,1 mil para famílias desabrigadas. Saiba como verificar se tem direito e garantir o auxílio antes do prazo se encerrar.

Quem pode receber o auxílio de R$ 5,1 mil?

O pagamento desse auxílio emergencial não é automático e depende da inclusão das famílias nos registros das prefeituras locais. O benefício é destinado a:

Famílias que perderam suas casas ou precisaram deixar suas residências devido às enchentes e deslizamentos;

ou precisaram deixar suas residências devido às enchentes e deslizamentos; Pessoas que buscaram abrigo em locais públicos , como ginásios e escolas, e foram registradas oficialmente pela prefeitura ;

, como ginásios e escolas, e foram ; Moradores que tiveram danos comprovados em suas residências e precisaram se deslocar para locais temporários.

A comprovação da necessidade do auxílio é fundamental para garantir o recebimento. As prefeituras são responsáveis por identificar e cadastrar os beneficiários, enviando os dados ao Governo Federal para a liberação do pagamento.

Como funciona o cadastro?

Para garantir que as famílias afetadas recebam o Auxílio Reconstrução, as prefeituras precisam cadastrar os moradores diretamente no sistema oficial do governo. O processo de registro exige a inclusão de informações detalhadas sobre os beneficiários, como:

Nomes e CPFs de todos os membros da família;

de todos os membros da família; Endereço completo do local onde residiam antes das chuvas;

do local onde residiam antes das chuvas; Data e local de acolhimento caso tenham ficado em abrigos públicos.

Esse processo é realizado exclusivamente pelos órgãos municipais, não sendo necessário que as famílias façam solicitações individuais.

Para acompanhar o status do cadastro, os beneficiários devem procurar a prefeitura de seu município e verificar se os dados foram enviados corretamente.

Documentos exigidos para o cadastro

Para que o cadastro seja aprovado, alguns documentos são obrigatórios, garantindo que o benefício seja pago a quem realmente precisa. Entre os principais documentos exigidos estão:

Documento de identidade de todos os membros da família (RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento);

de todos os membros da família (RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento); Comprovante de residência (contas de luz, água, telefone ou qualquer outro documento que demonstre a moradia no local afetado);

(contas de luz, água, telefone ou qualquer outro documento que demonstre a moradia no local afetado); Comprovação do tempo em abrigo público, caso a família tenha sido acolhida nesses locais.

Cada prefeitura pode solicitar documentos complementares, por isso é recomendável que os beneficiários confirmem os requisitos diretamente com a administração municipal.

Como saber se fui aprovado no Auxílio Reconstrução?

Após a prefeitura concluir o cadastro e enviar os dados ao governo, o pagamento será depositado automaticamente em uma conta poupança social digital, criada pela Caixa Econômica Federal. Os beneficiários podem verificar se o valor já foi liberado das seguintes formas:

Acessando o aplicativo Caixa Tem : o valor do benefício aparece na conta vinculada ao CPF do responsável familiar;

: o valor do benefício aparece na conta vinculada ao CPF do responsável familiar; Consultando a prefeitura local : os órgãos municipais têm acesso aos dados e podem informar se o pagamento já foi liberado;

: os órgãos municipais têm acesso aos dados e podem informar se o pagamento já foi liberado; Entrando no site do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional: o governo disponibiliza informações atualizadas sobre o programa.

Os valores pagos podem ser movimentados diretamente pelo Caixa Tem, permitindo transferências, pagamentos de contas e saques nos terminais de autoatendimento, lotéricas e correspondentes bancários.

Onde buscar mais informações sobre o benefício?

As famílias que ainda têm dúvidas sobre o Auxílio Reconstrução podem obter esclarecimentos através dos seguintes canais:

Prefeitura do município : cada prefeitura é responsável pelo cadastramento e pode fornecer detalhes sobre o andamento do processo;

: cada prefeitura é responsável pelo cadastramento e pode fornecer detalhes sobre o andamento do processo; Site do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional : informações atualizadas sobre o auxílio estão disponíveis na página oficial do governo federal;

: informações atualizadas sobre o auxílio estão disponíveis na página oficial do governo federal; Aplicativo Caixa Tem: os beneficiários podem conferir diretamente se o valor já está disponível para saque.

Com o prazo final de cadastramento se encerrando em 03 de fevereiro, é fundamental que as famílias afetadas procurem as prefeituras o quanto antes para garantir o recebimento do auxílio.