Novo grupo será contemplado pelo saque-aniversário do FGTS em fevereiro; consulte

Nascidos em fevereiro podem retirar o saque-aniversário do FGTS. Veja como funciona e os passos para acessar o benefício em 2025.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um benefício que contempla milhares de trabalhadores brasileiros.

Uma das suas opções mais recentes é o saque-aniversário, que permite que os nascidos em fevereiro retirem parte do saldo disponível em suas contas anualmente, no mês de seu aniversário.

Nas linhas abaixo, vamos detalhar como funciona essa modalidade e quais os passos necessários para efetuar o saque em 2025.

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário foi introduzido em 2020 como uma alternativa ao saque-rescisão. Com essa opção, o trabalhador pode acessar anualmente uma fração do saldo de suas contas do FGTS, ao contrário do saque-rescisão, que libera o total apenas em situações específicas, como demissão sem justa causa.

Essa modalidade de saque traz uma importante flexibilidade financeira, permitindo que o trabalhador utilize os recursos de maneira mais planejada e consciente. Para os nascidos em fevereiro, é vital compreender as datas e regras que regem essa modalidade em 2025.

Qual o valor disponível para saque?

O valor que pode ser retirado anualmente no saque-aniversário varia conforme o saldo total disponível na conta do FGTS.

A Caixa Econômica Federal disponibiliza uma tabela com alíquotas e parcelas adicionais que definem o montante do saque.

Para quem nasceu em fevereiro, as alíquotas oscilam entre 5% a 50% do saldo, com uma parcela extra que aumenta conforme o valor total disponível.

Prós e contras do saque-aniversário

Antes de optar pelo saque-aniversário, é importante considerar as vantagens e desvantagens dessa escolha:

Vantagens: Retirada anual de uma parte dos recursos do FGTS. Possibilidade de usar o saldo como garantia para empréstimos. Maior flexibilidade financeira.

Desvantagens: Perda do direito ao saque integral em caso de demissão sem justa causa. Valores sacados anualmente podem ser inferiores ao saque-rescisão. Redução na reserva financeira para emergências.



Calendário do saque-aniversário em 2025

Os trabalhadores nascidos em fevereiro que escolherem o saque-aniversário devem estar atentos ao seguinte calendário em 2025:

Início do período de saque: 3 de fevereiro de 2025

3 de fevereiro de 2025 Fim do período de saque: 30 de abril de 2025

É imprescindível realizar o saque dentro desse intervalo. Caso contrário, o valor retornará para a conta do FGTS e só poderá ser acessado no próximo ciclo anual.

Como aderir ao saque-aniversário do FGTS?

A adesão ao saque-aniversário é um processo simples e pode ser feito por meio de:

Aplicativo FGTS: Disponível para Android e iOS.

Disponível para Android e iOS. Site do FGTS: Acesso via navegador.

Acesso via navegador. Agências da Caixa Econômica Federal: Atendimento presencial.

É importante lembrar que ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador renuncia ao saque-rescisão, o que significa que, em caso de demissão sem justa causa, só terá direito à multa rescisória de 40%.

Planejamento financeiro para o saque-aniversário

Para os nascidos em fevereiro, um bom planejamento financeiro é essencial ao optar pelo saque-aniversário. Veja algumas dicas importantes:

Avalie suas necessidades financeiras atuais e futuras.

Compare o valor do saque-aniversário com o possível saque-rescisão.

Considere utilizar o saque para investimentos ou quitação de dívidas.

Mantenha uma reserva de emergência, mesmo ao optar pelo saque anual.

Como realizar o saque em 2025?

Para efetuar o saque-aniversário em 2025, siga os seguintes passos:

Verifique se a opção pelo saque-aniversário está ativada.

Consulte o saldo disponível no aplicativo ou site do FGTS.

Escolha a forma de recebimento (crédito em conta ou saque presencial).

Acompanhe o processamento do saque e a data de liberação do valor.

Alternativas ao saque-aniversário

Se o trabalhador nascido em fevereiro decidir não aderir ao saque-aniversário, existem outras situações que permitem acessar os recursos do FGTS, tais como:

Demissão sem justa causa.

Aposentadoria.

Doenças graves.

Compra da casa própria.

Desastres naturais.

Cada uma dessas situações possui regras específicas que devem ser consultadas junto à Caixa Econômica Federal.

Se você é um trabalhador nascido em fevereiro, não perca a oportunidade de utilizar o saque-aniversário a seu favor.

Aproveite as informações apresentadas e planeje-se para garantir uma maior segurança financeira. Explore mais sobre esse e outros benefícios que podem melhorar sua qualidade de vida.

