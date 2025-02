Motoristas devem ficar atentos! Mudanças na CNH podem impactar prazos e custos em 2025

Mudanças na CNH em 2025 incluem novos prazos de validade e custos de renovação. Veja como evitar multas e manter sua habilitação em dia.

Os motoristas brasileiros devem estar atentos às novas regras da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em 2025. As mudanças incluem novos prazos de validade, critérios para renovação e custos ajustados.

Em princípio, com essas alterações, é importante se planejar para evitar transtornos, como multas ou impedimentos na condução.

Confira neste guia todas as informações sobre a validade do documento, o processo de renovação antecipada, os valores envolvidos e as penalidades para quem perder os prazos.

Regras da CNH foram atualizadas para 2025! Confira os prazos de renovação, valores das taxas e penalidades para quem perder os prazos.

Validade da CNH por faixa etária

Desde 2021, a validade da CNH passou a ser definida de acordo com a idade do condutor. Essa regra continua valendo em 2025, com prazos diferentes para cada faixa etária:

Menos de 50 anos: validade de 10 anos.

validade de 10 anos. Entre 50 e 70 anos: validade de 5 anos.

validade de 5 anos. Acima de 70 anos: renovação obrigatória a cada 3 anos.

No entanto, o prazo pode ser menor caso o exame médico aponte restrições na saúde do motorista. Atenção especial para idosos e pessoas com condições médicas que afetam a aptidão para dirigir, pois esses casos exigem acompanhamento mais frequente.

Renovação antecipada: como funciona?

Para evitar imprevistos, os condutores podem solicitar a renovação da CNH antes do vencimento. Em estados como São Paulo, o pedido pode ser feito até 30 dias antes da data final. A recomendação é não deixar para a última hora, pois a emissão do novo documento pode demorar.

Se a CNH estiver prestes a vencer e o motorista depende do veículo no dia a dia, antecipar o processo pode evitar multas e garantir que não haja interrupções na habilitação.

Custos para renovar a CNH em 2025

O processo de renovação envolve taxas obrigatórias, que variam de acordo com o estado. Veja uma estimativa dos valores aplicados:

Exame médico: R$ 122,17

R$ 122,17 Avaliação psicológica (quando exigida): R$ 142,53

R$ 142,53 Emissão e envio do novo documento: R$ 133,17

Estados podem ter valores diferentes devido a tributações locais ou cobranças adicionais. Além disso, condutores que exercem atividade remunerada (como motoristas de aplicativo e caminhoneiros) podem precisar passar por exames complementares.

Prazo para renovar a CNH vencida

Após o vencimento da CNH, o condutor tem 30 dias corridos para providenciar a renovação. Durante esse período, ainda é permitido dirigir sem penalidades. Porém, caso o prazo seja ultrapassado, o motorista pode sofrer punições severas.

Dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias é uma infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, sete pontos na carteira e possibilidade de retenção do veículo até a regularização do documento.

O que pode impedir a renovação da CNH?

Além da falta de atualização médica, outros fatores podem barrar a renovação da carteira de habilitação. Entre os principais motivos estão:

Pendências administrativas no Detran , como multas não pagas.

, como multas não pagas. Reprovação nos exames médicos ou psicológicos exigidos para determinadas categorias.

Bloqueios judiciais relacionados ao direito de dirigir.

Processos ativos de cassação da CNH.

Caso o condutor enfrente alguma dessas situações, a recomendação é regularizar os problemas antes de solicitar a renovação.

Atenção às novas regras da CNH em 2025

As atualizações no sistema de trânsito brasileiro exigem que motoristas fiquem atentos às regras e prazos da CNH. Manter o documento em dia é fundamental para evitar penalidades e garantir que a condução ocorra dentro da legalidade.

Com a renovação antecipada, o acompanhamento dos prazos e o pagamento das taxas obrigatórias, os condutores podem evitar dores de cabeça e continuar dirigindo com tranquilidade.