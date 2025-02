MEIs precisam ficar atentos! Conheça os golpes mais comuns e veja como se proteger

MEIs estão na mira de golpistas! Veja os 5 golpes mais comuns e saiba como se proteger para evitar prejuízos financeiros e problemas com seu CNPJ.

A formalização como Microempreendedor Individual (MEI) é uma alternativa que oferece diversos benefícios, como a possibilidade de emissão de notas fiscais e acesso à previdência social.

No entanto, muitos MEIs acabam sendo alvos de golpes cada vez mais sofisticados, o que pode gerar prejuízos financeiros e até problemas com o CNPJ.

Fraudes envolvendo boletos falsos, sites fraudulentos e promessas enganosas de serviços ou empréstimos são algumas das armadilhas que os golpistas aplicam. Por isso, entender as principais táticas usadas por criminosos é essencial para evitar cair nessas situações.

Golpes contra MEIs estão aumentando! Boletos falsos, sites fraudulentos e propostas enganosas podem prejudicar seu negócio. Veja como evitar cair nessas armadilhas. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

5 golpes comuns contra quem é MEI

Muitos dos golpes aplicados contra MEIs acontecem por meio de mensagens de e-mail, WhatsApp ou até mesmo por telefone. Confira os golpes mais comuns e saiba como evitar cada um deles:

1. Sites falsos para abertura do MEI

Os golpistas criam páginas falsas que imitam o site oficial do governo, levando os empreendedores a pagar taxas por um serviço que, na realidade, é gratuito.

Como evitar: a abertura do MEI deve ser feita exclusivamente pelo Portal do Empreendedor, um site oficial do governo federal. Se um site cobrar pela formalização, desconfie.

2. Boletos falsos

Um dos golpes mais frequentes contra MEIs envolve a emissão de boletos falsos para cobrança de taxas inexistentes. Muitas vezes, os criminosos enviam esses boletos por e-mail, WhatsApp ou até mesmo pelo correio.

Como evitar: sempre verifique a autenticidade do boleto antes de efetuar o pagamento. A guia mensal do MEI (DAS) pode ser gerada diretamente no Portal do Empreendedor, garantindo que o pagamento será feito corretamente.

Que tal conferir?

3. Pedidos falsos de retificação da declaração anual

Alguns golpistas enviam e-mails pedindo que os MEIs façam correções na Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI). Para isso, eles incluem links falsos que podem roubar informações ou instalar vírus no computador.

Como evitar: o governo não solicita correções por e-mail ou mensagens de WhatsApp. Caso receba um pedido suspeito, entre diretamente no site da Receita Federal para conferir se há pendências no seu CNPJ.

4. Propostas fraudulentas de empréstimos

Muitos criminosos atraem MEIs oferecendo empréstimos com juros extremamente baixos e condições vantajosas. Após o contato, eles solicitam pagamentos antecipados ou dados bancários, alegando ser uma etapa necessária para a liberação do crédito.

Como evitar: nenhuma instituição financeira confiável exige depósito antecipado para liberar crédito. Antes de contratar qualquer empréstimo, consulte bancos reconhecidos ou programas governamentais, como o Pronampe.

5. Falsa renegociação de dívidas

Outro golpe comum ocorre quando criminosos entram em contato com MEIs informando que há dívidas pendentes e oferecendo descontos para a quitação. No entanto, muitas vezes as dívidas não existem e os pagamentos feitos vão direto para contas fraudulentas.

Como evitar: antes de aceitar qualquer renegociação, confira a situação do seu CNPJ no site da Receita Federal ou no Portal do Empreendedor. Caso tenha dívidas, negocie diretamente com os órgãos responsáveis.

Como se proteger desses golpes?

Adotar algumas medidas simples pode evitar prejuízos financeiros e garantir a segurança do seu MEI. Confira algumas práticas recomendadas:

Utilize sempre os canais oficiais – Todas as informações e serviços relacionados ao MEI devem ser acessados pelo Portal do Empreendedor , um site governamental seguro.

– Todas as informações e serviços relacionados ao MEI devem ser acessados pelo , um site governamental seguro. Desconfie de mensagens suspeitas – E-mails, SMS e ligações pedindo correções de dados ou pagamentos antecipados devem ser ignorados. Caso tenha dúvidas, consulte os órgãos oficiais.

– Caso tenha dúvidas, consulte os órgãos oficiais. Verifique os boletos antes de pagar – Todos os pagamentos do MEI devem ser feitos através da Guia DAS , gerada no Portal do Empreendedor . Boletos enviados por terceiros podem ser falsos.

– Todos os pagamentos do MEI devem ser feitos através da , gerada no . Boletos enviados por terceiros podem ser falsos. Busque informações em fontes confiáveis – Caso tenha dúvidas sobre seu MEI, consulte órgãos governamentais, como a Receita Federal, e entidades de apoio, como o Sebrae .

– Caso tenha dúvidas sobre seu MEI, consulte . Denuncie golpes – Se for vítima de uma fraude, registre um boletim de ocorrência e comunique o ocorrido aos órgãos responsáveis, como Procon e Receita Federal.

A segurança do MEI depende de atenção e cuidado com os canais utilizados para acessar informações e serviços. Estar informado é a melhor forma de evitar prejuízos e manter o seu negócio protegido.