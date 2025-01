Tem algum benefício disponível no Caixa Tem em 30 de janeiro?

Caixa Tem libera pagamentos de benefícios sociais em 30 de janeiro. Confira quais estão disponíveis e como acessá-los pelo app.

O Caixa Tem se consolidou como uma plataforma indispensável para milhões de brasileiros que dependem de benefícios sociais.

Por meio do aplicativo, diversos auxílios são disponibilizados de forma prática e acessível. Nesta quinta-feira, 30 de janeiro, os beneficiários podem conferir uma série de pagamentos importantes, como o Bolsa Família, o saque-aniversário do FGTS e o programa Pé-de-Meia.

Saiba nas linhas abaixo quais benefícios estão disponíveis hoje e como acessá-los diretamente pelo Caixa Tem.

Beneficiários podem acessar Bolsa Família, FGTS e mais no Caixa Tem nesta quinta-feira. Saiba como conferir os pagamentos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Bolsa Família: pagamentos em andamento

O Bolsa Família, um dos principais programas de transferência de renda do governo federal, está atualmente em fase de pagamento. Nesta data, um grupo específico de beneficiários poderá acessar os recursos disponíveis.

Quem recebe o Bolsa Família hoje?

Os beneficiários cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 9 são os que têm acesso aos pagamentos nesta quinta-feira. É importante que todos fiquem atentos ao calendário para não perderem a chance de realizar o saque.

Valor do benefício e adicionais

O valor básico do Bolsa Família é de R$ 600 por família. Além disso, existem adicionais que podem aumentar essa quantia:

R$ 150 por criança de até 6 anos

R$ 50 por gestante

R$ 50 por criança e adolescente de 7 a 18 anos

Como acessar o benefício?

Os beneficiários podem acessar os valores de diversas maneiras:

Através do aplicativo Caixa Tem

Utilizando o cartão do benefício

Realizando saques nas agências da Caixa

Vale ressaltar que o valor fica disponível para saque por um período de 120 dias após o depósito.

Saque-aniversário do FGTS: uma alternativa vantajosa

A modalidade de saque-aniversário do FGTS permite que os trabalhadores retirem uma parte do saldo de suas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço uma vez por ano, no mês de seu aniversário.

Como funciona o saque-aniversário?

Ao contrário do saque-rescisão, onde o trabalhador demitido sem justa causa pode retirar o valor total, o saque-aniversário permite apenas a retirada de uma parcela anual, mantendo o vínculo com o fundo.

Quem pode sacar nesta quinta-feira?

Os trabalhadores nascidos em março que optaram por essa modalidade podem realizar o saque a partir do primeiro dia útil do mês. O prazo para efetuar o saque é de 60 dias.

Calendário do saque-aniversário para 2025

Para aqueles que nasceram em março de 2025, o saque estará disponível entre 3 de março e 30 de maio de 2025. Planejar-se com antecedência é crucial para não perder o prazo.

Como aderir ao saque-aniversário?

A adesão pode ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. É necessário cadastrar uma conta bancária para receber o valor, que estará disponível em até 5 dias úteis após a solicitação, se feita no mês de aniversário.

Programa Pé-de-Meia: incentivo aos estudantes

O programa Pé-de-Meia é uma iniciativa do governo federal que visa incentivar a permanência e conclusão do ensino médio por estudantes de famílias de baixa renda.

Quem tem direito ao Pé-de-Meia?

Estudantes de 14 a 24 anos, matriculados no ensino médio da rede pública e pertencentes a famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) são elegíveis para esse programa.

Valores e formas de pagamento

O programa oferece diferentes incentivos financeiros:

Incentivo-Matrícula: R$ 200 pagos uma vez por ano

R$ 200 pagos uma vez por ano Incentivo-Frequência: Até R$ 1.800 por ano, divididos em nove parcelas

Até R$ 1.800 por ano, divididos em nove parcelas Incentivo-Conclusão: R$ 1.000 ao final de cada ano letivo concluído

R$ 1.000 ao final de cada ano letivo concluído Incentivo-Enem: R$ 200 para os estudantes que se inscreverem no Enem

Como receber o benefício?

Os pagamentos são realizados em uma conta digital automaticamente aberta pela Caixa Econômica Federal em nome do estudante.

Integração dos benefícios no Caixa Tem

O Caixa Tem centraliza o acesso a diversos benefícios sociais, facilitando a vida dos brasileiros que dependem dessas ajudas.

Funcionalidades do Caixa Tem

Além de permitir o acesso a benefícios, o aplicativo também oferece:

Consulta de saldo e extrato

Pagamento de contas e boletos

Transferências via PIX

Recarga de celular

Segurança e praticidade

O uso do aplicativo proporciona maior segurança aos beneficiários, minimizando a necessidade de ir a agências bancárias e manusear dinheiro em espécie.

Agora que você conhece os benefícios disponíveis no Caixa Tem, não deixe de aproveitar essas oportunidades. Informe-se, compartilhe com quem precisa e utilize ao máximo os recursos que podem fazer a diferença em sua vida e na de sua família!