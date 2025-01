Saque-aniversário do FGTS: nascidos em janeiro já podem receber

Trabalhadores nascidos em janeiro podem acessar o saque-aniversário do FGTS e retirar parte de seu saldo.

Os trabalhadores que possuem saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e nasceram em janeiro têm a oportunidade de acessar o saque-aniversário.

O saque-aniversário é uma alternativa inovadora que permite aos trabalhadores retirar uma porcentagem de seus recursos todos os anos, no mês de seu nascimento.

A mudança no sistema do FGTS proporciona maior liberdade e controle sobre o dinheiro dos trabalhadores, tornando o acesso aos recursos mais flexível.

Saque-aniversário do FGTS oferece flexibilidade para retirar uma porcentagem anual do saldo no mês de nascimento.

Quais são as diferenças em relação ao saque-rescisão?

Historicamente, o FGTS podia ser acessado em situações específicas, como demissão sem justa causa, aposentadoria ou para a compra da casa própria.

O saque-aniversário, por outro lado, oferece uma nova perspectiva, permitindo retiradas regulares sem a necessidade de um evento trabalhista. Isso facilita o planejamento financeiro e a utilização dos recursos ao longo do tempo.

Quem tem direito ao saque-aniversário?

Todos os trabalhadores com contas ativas ou inativas no FGTS podem optar por essa modalidade. Isso inclui empregados do setor privado, servidores públicos e trabalhadores rurais, desde que haja saldo disponível em suas contas. É uma chance de aproveitar melhor os recursos acumulados.

Calendário de saque-aniversário para 2025

O calendário do saque-aniversário é organizado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Para cada mês, há um período específico em que o saque pode ser realizado. Confira abaixo o calendário para 2025:

Nascidos em janeiro: 2 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

2 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025 Nascidos em fevereiro: 3 de fevereiro de 2025 a 30 de abril de 2025

3 de fevereiro de 2025 a 30 de abril de 2025 Nascidos em março: 3 de março de 2025 a 30 de maio de 2025

3 de março de 2025 a 30 de maio de 2025 Nascidos em abril: 1º de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

1º de abril de 2025 a 30 de junho de 2025 Nascidos em maio: 2 de maio de 2025 a 31 de julho de 2025

2 de maio de 2025 a 31 de julho de 2025 Nascidos em junho: 2 de junho de 2025 a 29 de agosto de 2025

2 de junho de 2025 a 29 de agosto de 2025 Nascidos em julho: 1º de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

1º de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025 Nascidos em agosto: 1º de agosto de 2025 a 31 de outubro de 2025

1º de agosto de 2025 a 31 de outubro de 2025 Nascidos em setembro: 1º de setembro de 2025 a 28 de novembro de 2025

1º de setembro de 2025 a 28 de novembro de 2025 Nascidos em outubro: 1º de outubro de 2025 a 30 de dezembro de 2025

1º de outubro de 2025 a 30 de dezembro de 2025 Nascidos em novembro: 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026

3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026 Nascidos em dezembro: 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

Como aderir ao saque-aniversário?

A adesão ao saque-aniversário é um processo simples, mas exige atenção às datas. Para aqueles que nasceram em janeiro, é crucial observar as datas limites para garantir o acesso aos fundos neste ano.

Passo a passo para adesão

Acesse o aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS. Faça login com suas credenciais ou cadastre-se, caso seja seu primeiro acesso. Na tela inicial, busque e selecione a opção Saque-Aniversário. Leia atentamente os termos e condições apresentados. Se concordar, confirme sua opção pelo saque-aniversário. O sistema processará sua solicitação e confirmará a adesão.

Prazos importantes

Os trabalhadores nascidos em janeiro devem realizar a adesão ao saque-aniversário até o último dia do mês de seu aniversário. Após essa data, ainda é possível aderir, mas o saque estará disponível somente no próximo ciclo anual.

Mudança de opção

Uma vez que a opção pelo saque-aniversário é feita, caso o trabalhador deseje retornar ao modelo de saque-rescisão, deve aguardar um período de carência de 24 meses. Durante esse tempo, o trabalhador continuará no regime de saque-aniversário, mesmo que mude de ideia.

Quais são os métodos de saque disponíveis?

Após optar pelo saque-aniversário e quando o período de saque estiver aberto, os trabalhadores têm diversas formas de retirar os recursos. Essa variedade de métodos visa facilitar o acesso aos fundos, atendendo a diferentes necessidades.

Saque pelo aplicativo FGTS

O método mais prático é através do aplicativo FGTS:

Acesse o aplicativo FGTS em seu smartphone. Faça login em sua conta. Selecione a opção Saque-Aniversário no menu principal. Escolha Solicitar Saque. Selecione a conta bancária para o depósito. Confirme a solicitação.

O valor será transferido para a conta indicada em até 5 dias úteis, sem custos adicionais.

Saque em casas lotéricas e terminais de autoatendimento

Para quem prefere retirar o dinheiro em espécie, a alternativa é:

Dirigir-se a uma casa lotérica ou terminal de autoatendimento da Caixa. Apresentar o Cartão Cidadão e a senha cadastrada. Seguir as instruções no terminal ou solicitar ajuda ao atendente na lotérica.

Saque em correspondentes Caixa Aqui

Outra opção conveniente para saques em dinheiro é:

Localizar um correspondente Caixa Aqui próximo. Apresentar o Cartão Cidadão e um documento de identidade com foto. Informar ao atendente que deseja realizar o saque-aniversário do FGTS.

Saque nas agências da Caixa

Para atendimento mais personalizado, o trabalhador pode:

Visitar uma agência da Caixa Econômica Federal. Levar um documento de identificação com foto. Solicitar o saque-aniversário ao atendente.

Esse método é especialmente útil para quem precisa de orientação adicional ou tem questões específicas a serem resolvidas.

Agora que você possui todas as informações sobre o saque-aniversário do FGTS, que tal aproveitar essa oportunidade?

Não deixe de verificar sua elegibilidade e explore as possibilidades de acessar seus recursos de forma prática e vantajosa!

Compartilhe esse conhecimento com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessa modalidade.