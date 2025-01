Quem é contemplado pelo Bolsa Família hoje (29)?

Pagamentos do Bolsa Família seguem até 31 de janeiro. Beneficiários com NIS final 8 recebem nesta quarta-feira.

O Governo Federal realiza, nesta quarta-feira, 29 de janeiro, mais uma rodada de pagamentos do Bolsa Família.

O calendário oficial, disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, informa que cerca de 20 milhões de pessoas em todo o Brasil estão aptas a movimentar seus saldos nos próximos dias. Os pagamentos iniciaram em 20 de janeiro e se estenderão até 31 de janeiro.

Para saber a data exata de liberação do benefício, os cidadãos devem consultar o final de seu Número de Identificação Social (NIS). Neste dia de hoje, os beneficiários cujo NIS termina em 8 poderão acessar os recursos financeiros que estão disponíveis desde as primeiras horas da manhã.

Governo Federal realiza nova rodada de pagamentos do Bolsa Família. Confira as datas pelo final do NIS. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem recebe o Bolsa Família hoje?

Os beneficiários com NIS final 8 já podem movimentar o saldo do Bolsa Família. A movimentação pode ser feita de forma prática e segura por meio do aplicativo oficial Caixa Tem.

Com ele, é possível pagar contas, transferir dinheiro, realizar pagamentos via PIX e até gerar um código para saques em caixas eletrônicos, casas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.

Caso prefira, é possível realizar a movimentação de maneira presencial utilizando os cartões do Bolsa Família ou do antigo Auxílio Brasil, que permanecem ativos desde que estejam em boas condições.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família

Os pagamentos do Bolsa Família seguem um cronograma específico. Confira as datas para os diferentes finais de NIS:

Final 1: 20 de janeiro

Final 2: 21 de janeiro

Final 3: 22 de janeiro

Final 4: 23 de janeiro

Final 5: 24 de janeiro

Final 6: 27 de janeiro

Final 7: 28 de janeiro

Final 8: 29 de janeiro

Final 9: 30 de janeiro

Final 0: 31 de janeiro

Com isso, todos os usuários do Bolsa Família receberão seus pagamentos até o final desta semana. Caso você ainda não tenha recebido, fique atento às datas e se programe para acessar seu benefício até 31 de janeiro.

Veja também:

Qual o valor do benefício para 2025?

Em 2025, o valor do Bolsa Família não sofrerá alterações. Segundo o orçamento enviado ao Congresso Nacional, o governo planeja manter os pagamentos na faixa de R$ 600 por grupo familiar.

É importante ressaltar que esse valor pode ser ajustado com base na quantidade de benefícios adicionais que cada família tem direito.

Os valores dos benefícios adicionais previstos para 2025 incluem:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família

R$ 142 por pessoa da família Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir um total mínimo de R$ 600 por família

valor adicional para garantir um total mínimo de R$ 600 por família Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de 0 a 7 anos

R$ 150 por criança de 0 a 7 anos Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos

R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade

R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade Benefício Extraordinário de Transição (BET): pago em casos específicos para garantir valores anteriores ao programa Auxílio Brasil até maio de 2025

Requisitos para participação no Bolsa Família mudaram?

Para ser elegível ao Bolsa Família em 2025, os cidadãos devem atender a duas condições fundamentais:

Possuir uma conta ativa e atualizada no CadÚnico do governo federal

Apresentar uma renda per capita de até R$ 218

Se você se enquadra nesses requisitos, mantenha-se informado através do aplicativo oficial do Bolsa Família para verificar sua seleção no programa.

Está pronto para acessar o que o Bolsa Família tem a oferecer? Não perca a oportunidade de garantir seus direitos e benefícios.

Compartilhe esta informação com amigos e familiares que possam se beneficiar e aproveite os recursos disponíveis para melhorar a sua qualidade de vida!