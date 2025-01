Já dá para antecipar o pagamento do Bolsa Família de fevereiro?

Bolsa Família pode antecipar pagamentos de fevereiro de 2025. Veja como acompanhar as atualizações.

O Bolsa Família realiza pagamentos mensais para milhões de famílias brasileiras. Em algumas ocasiões, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social opta por antecipar as datas de repasse.

Com fevereiro de 2025 se aproximando, a possibilidade de antecipação do pagamento desperta o interesse de muitas famílias que dependem desse auxílio.

Confira nas linhas abaixo se a antecipação será confirmada e como acompanhar as atualizações do programa.

Bolsa Família vai pagar antecipado em fevereiro?

A antecipação do pagamento do Bolsa Família em fevereiro de 2025 é uma estratégia do governo para assegurar que os recursos sejam disponibilizados mais cedo aos beneficiários.

Contudo, até o momento, não houve uma confirmação oficial, e muitos aguardam ansiosamente para se programar adequadamente.

Detalhes do calendário de pagamentos

O calendário de pagamentos para fevereiro de 2025 está projetado para começar no dia 17 do mês e se estender até o dia 28.

O cronograma é determinado pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Veja as datas:

NIS final 1: 17 de fevereiro

17 de fevereiro NIS final 2: 18 de fevereiro

18 de fevereiro NIS final 3: 19 de fevereiro

19 de fevereiro NIS final 4: 20 de fevereiro

20 de fevereiro NIS final 5: 21 de fevereiro

21 de fevereiro NIS final 6: 24 de fevereiro

24 de fevereiro NIS final 7: 25 de fevereiro

25 de fevereiro NIS final 8: 26 de fevereiro

26 de fevereiro NIS final 9: 27 de fevereiro

27 de fevereiro NIS final 0: 28 de fevereiro

Regras do Bolsa Família em fevereiro

Para que uma família possa ser considerada elegível para o Bolsa Família, é necessário que atenda a determinados requisitos estabelecidos pelo governo federal.

O principal critério é a renda mensal per capita, que deve ser inferior a R$ 218 por pessoa. Para determinar isso, some a renda total dos membros da família e divida pelo número de integrantes.

Além do limite de renda, os beneficiários devem cumprir algumas contrapartidas essenciais, como:

Frequência escolar mínima para crianças e adolescentes;

Acompanhamento pré-natal para gestantes;

Monitoramento nutricional de crianças até 7 anos;

Cumprimento do calendário nacional de vacinação.

Benefícios oferecidos

O programa Bolsa Família é composto por seis tipos de benefícios, cada um com objetivos específicos:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família.

R$ 142 por pessoa da família. Benefício Complementar (BCO): Garantia de um mínimo de R$ 600 por família.

Garantia de um mínimo de R$ 600 por família. Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança até sete anos incompletos.

R$ 150 por criança até sete anos incompletos. Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos.

Como consultar o Bolsa Família?

Veja as opções:

Aplicativo Bolsa Família

O Ministério do Desenvolvimento Social oferece um aplicativo para facilitar a consulta ao Bolsa Família. Através dele, os beneficiários podem acessar informações relevantes, incluindo datas de pagamento. Para utilizar o app, siga os passos abaixo:

Baixe o aplicativo na loja de apps do seu celular;

Realize o cadastro com seus dados pessoais;

Na tela inicial, você verá a data do próximo pagamento;

Aproveite as funcionalidades, como consulta de benefícios e atualizações cadastrais.

Central de Relacionamento do MDS

Outra maneira de obter informações é através da Central de Relacionamento do Ministério do Desenvolvimento Social. Ao ligar para o número 121, os beneficiários podem esclarecer dúvidas sobre o Bolsa Família.

Aplicativo Caixa Tem

O Caixa Tem é uma ferramenta prática para consultar informações sobre o Bolsa Família. Disponível para Android e iOS, o app apresenta uma interface amigável para acesso a dados relevantes. Para utilizá-lo, siga estas etapas:

Faça o download do aplicativo na loja de apps do seu smartphone;

Cadastre-se ou faça login com suas credenciais;

Na tela inicial, busque pela opção Extrato;

Selecione Futuro para visualizar as informações sobre o próximo pagamento.

Fique atento às atualizações sobre a antecipação do pagamento do Bolsa Família e aproveite para explorar mais sobre seus direitos e benefícios.

Compartilhe essas informações e incentive outros a verificarem sua elegibilidade.