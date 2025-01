Novidades anunciadas para beneficiários do INSS que recebem um salário mínimo; confira

INSS atualiza benefícios para quem recebe até um salário mínimo com novo piso de R$ 1.518, e vai impactar 28,5 milhões de pessoas.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou uma atualização importante para os beneficiários que recebem até um salário mínimo.

Desde ontem, os pagamentos estão sendo realizados para aposentados, pensionistas e aqueles que recebem auxílios. O novo valor do piso salarial subiu de R$ 1.412 para R$ 1.518, o que representa um aumento de 7,5%, equivalente a R$ 106 em relação ao ano anterior.

O reajuste afetará aproximadamente 28,5 milhões de pessoas, o que representa cerca de 70% dos beneficiários. Os pagamentos para esse grupo estão programados para serem feitos até o dia 7 de fevereiro.

Para aqueles que recebem valores superiores ao salário mínimo, os benefícios foram ajustados em 4,77% de acordo com o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), e os pagamentos ocorrerão entre os dias 3 e 7 de fevereiro.

Beneficiários do INSS terão reajuste de 7,5% no salário mínimo e pagamentos programados até 7 de fevereiro. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Calendário de pagamentos do INSS

O calendário para o pagamento de aposentadorias, pensões e benefícios, como o BPC (Benefício de Prestação Continuada), já foi disponibilizado em dezembro de 2024.

Para determinar a data exata do depósito, os segurados devem observar o número final do seu cartão de benefício, excluindo o último dígito verificador.

Aqueles que já recebem o benefício há algum tempo podem continuar seguindo a data tradicional de depósito.

Aproveite e confira:

Consulta ao valor do benefício

As faixas de contribuição ao INSS também foram atualizadas para 2025, com novas alíquotas progressivas que entrarão em vigor nos salários de janeiro, a serem pagos em fevereiro. As alíquotas são as seguintes:

Tabela de contribuição do INSS (2025)

Até R$ 1.518,00: 7,5% (parcela a deduzir: R$ 0,00)

7,5% (parcela a deduzir: R$ 0,00) De R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88: 9,0% (parcela a deduzir: R$ 22,77)

9,0% (parcela a deduzir: R$ 22,77) De R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83: 12,0% (parcela a deduzir: R$ 106,59)

12,0% (parcela a deduzir: R$ 106,59) De R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41: 14,0% (parcela a deduzir: R$ 190,40)

Para verificar o valor atualizado do benefício, os segurados têm acesso a várias opções:

Site Meu INSS: acesse o portal, faça login com seu CPF e senha, e clique na opção Extrato de Pagamento para visualizar os detalhes.

acesse o portal, faça login com seu CPF e senha, e clique na opção Extrato de Pagamento para visualizar os detalhes. Aplicativo Meu INSS: disponível para Android e iOS , o aplicativo oferece as mesmas funcionalidades do site. Após login, é possível acessar o histórico de pagamentos.

disponível para e , o aplicativo oferece as mesmas funcionalidades do site. Após login, é possível acessar o histórico de pagamentos. Central de Atendimento 135: para quem não tem acesso à internet, é possível ligar para a Central 135, informar o CPF e responder perguntas cadastrais para confirmar a identidade. O atendimento é realizado de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Enfim, fique atento às datas de pagamento e não deixe de consultar o valor do seu benefício. Aproveite para compartilhar essas informações com amigos e familiares que possam ser impactados por essas mudanças.