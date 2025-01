Cartão Prato Cheio: R$ 250 para 100 mil famílias

Programa Cartão Prato Cheio já beneficiou 100 mil famílias com R$ 250 mensais para combater a insegurança alimentar.

O programa Cartão Prato Cheio já liberou um total de R$ 24.828.750, beneficiando 100 mil famílias com um crédito mensal de R$ 250 cada.

Este auxílio é destinado à compra de alimentos em estabelecimentos comerciais credenciados, proporcionando um suporte essencial em momentos de insegurança alimentar.

Com um ciclo de pagamento que abrange nove parcelas, o programa oferece um alívio emergencial, permitindo que as famílias recuperem a estabilidade alimentar.

Ao final desse ciclo, novas famílias são contempladas, promovendo uma rotatividade que amplia o alcance do benefício e garante que mais cidadãos recebam apoio.

Cartão Prato Cheio oferece auxílio alimentar de R$ 250 para famílias em situação de vulnerabilidade.(Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Impacto social do Cartão Prato Cheio

O Cartão Prato Cheio tem se mostrado uma ferramenta vital no combate à fome e à pobreza no Distrito Federal.

Seu efeito vai além da simples oferta de alimentos, contribuindo para a dignidade e o bem-estar das famílias atendidas.

O acesso a alimentos frescos e nutritivos não apenas melhora a qualidade de vida, mas também reforça a saúde da população.

Que tal conferir?

Benefícios para a saúde e nutrição

Com a assistência do Cartão Prato Cheio, as famílias conseguem diversificar sua alimentação, o que é fundamental para a prevenção de doenças associadas à má nutrição.

Ao garantir o acesso a uma dieta equilibrada, o programa fortalece o sistema imunológico de crianças e adultos, promovendo um estado de saúde mais robusto.

Funcionamento do programa

O funcionamento do Cartão Prato Cheio é simples e ágil, assegurando que o benefício chegue rapidamente às famílias que realmente necessitam.

A seleção e distribuição dos auxílios são conduzidas com total transparência, utilizando critérios rigorosos para atender as famílias em situação de maior vulnerabilidade.

Critérios de elegibilidade

Para ter acesso ao Cartão Prato Cheio, as famílias precisam atender a alguns critérios estabelecidos pela Sedes-DF. Estes incluem:

Estar em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Estar registrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Residir no Distrito Federal.

Possuir renda familiar per capita dentro dos limites determinados pelo programa.

A importância de residir no Distrito Federal é crucial para que as famílias possam receber o auxílio.

Processo de solicitação e avaliação

As famílias interessadas em participar do programa devem procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em sua localidade para realizar uma avaliação socioassistencial. Durante esse processo, profissionais capacitados avaliam a situação da família e confirmam sua elegibilidade.

Distribuição e utilização do cartão

Após a aprovação, as famílias recebem o Cartão Prato Cheio, que funciona como um cartão de débito exclusivo para compras de alimentos. A distribuição dos cartões segue um cronograma rigoroso estabelecido pela Sedes-DF, garantindo que o processo seja organizado e eficiente.

Locais de retirada

Os cartões podem ser retirados nas agências do Banco de Brasília (BRB) designadas para esse fim. É fundamental que apenas o titular do benefício compareça para a retirada, apresentando um documento de identidade original com foto.

Utilização do benefício

O crédito mensal de R$ 250 pode ser utilizado em supermercados e outros estabelecimentos credenciados, permitindo que as famílias escolham alimentos que atendam às suas necessidades nutricionais.

Essa flexibilidade é um aspecto positivo do programa, pois cada família tem preferências e exigências alimentares diferentes.

Novidades e expansão do programa

O Governo do Distrito Federal está constantemente buscando aprimorar o Cartão Prato Cheio. Recentemente, foram registradas 9.400 novas inclusões no programa, reforçando seu compromisso com a segurança alimentar da população.

Aumento no número de beneficiários

Com a inclusão de novos beneficiários, o programa reafirma seu papel crucial na política de segurança alimentar no Distrito Federal, atingindo mais famílias em situação de vulnerabilidade.

Melhorias no sistema de distribuição

A Sedes-DF tem implementado melhorias no sistema de distribuição dos cartões e na agilidade dos pagamentos. Essas ações visam garantir que o auxílio chegue de forma rápida e eficaz às famílias beneficiadas.

Participe e compartilhe!

O Cartão Prato Cheio é um exemplo de como a assistência social pode transformar vidas. Se você ou alguém que você conhece se encaixa nos critérios, não deixe de se informar sobre como participar.

Compartilhe essas informações e ajude a divulgar esse importante programa que oferece apoio àqueles que mais precisam. Vamos juntos contribuir para um futuro mais seguro e saudável para todos!