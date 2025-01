Quando cai? Confira os grupos que vão receber o Bolsa Família nesta semana

Pagamentos do Bolsa Família de janeiro começam nesta segunda-feira, beneficiando mais de 20 milhões de brasileiros.

O governo federal dá início nesta segunda-feira, 27 de janeiro, aos pagamentos regulares do Bolsa Família para o mês de janeiro.

Este programa social, que atualmente beneficia mais de 20 milhões de brasileiros, tem um papel fundamental na transferência de renda e no apoio a famílias em situação de vulnerabilidade econômica.

É importante lembrar que nem todos os beneficiários recebem o pagamento na mesma data. O cronograma de pagamentos é determinado com base no final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, o que organiza a distribuição de recursos de forma eficiente.

Bolsa Família inicia pagamentos em 27 de janeiro com cronograma baseado no final do NIS. Confira as datas. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Calendário de pagamentos

Nesta semana, os pagamentos são realizados conforme o seguinte calendário:

Usuários com NIS final 1: recebem na segunda-feira (20);

Usuários com NIS final 2: recebem na terça-feira (21);

Usuários com NIS final 3: recebem na quarta-feira (22);

Usuários com NIS final 4: recebem na quinta-feira (23);

Usuários com NIS final 5: recebem na sexta-feira (24);

Usuários com NIS final 6: recebem na segunda-feira (27);

Usuários com NIS final 7: recebem na terça-feira (28);

Usuários com NIS final 8: recebem na quarta-feira (29);

Usuários com NIS final 9: recebem na quinta-feira (30);

Usuários com NIS final 0: recebem na sexta-feira (31).

Com isso, todos os beneficiários devem ter seus saldos disponíveis até o final desta semana. Caso ainda não tenha recebido, é aconselhável verificar a programação para garantir o acesso ao recurso.

Aproveite e confira:

Como movimentar o Bolsa Família?

A movimentação do Bolsa Família é facilitada pelo aplicativo Caixa Tem, que permite aos usuários realizar diversas operações financeiras sem sair de casa. Com esse aplicativo, é possível:

Pagar contas;

Transferir valores para outras contas bancárias;

Realizar pagamentos via Pix;

Gerar códigos para saques em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Alternativamente, os beneficiários podem utilizar os cartões do programa social e do antigo Auxílio Brasil, que continuam em funcionamento, desde que estejam em boas condições de uso.

Valores dos benefícios em 2025

Para o ano de 2025, as previsões indicam que não haverá alterações significativas nos valores dos pagamentos do Bolsa Família. De acordo com o orçamento enviado ao Congresso Nacional, o programa deverá manter o valor base de R$ 600 por grupo familiar.

Além desse valor, existem benefícios adicionais que podem aumentar o montante total recebido por família, como:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa;

R$ 142 por pessoa; Benefício Complementar (BCO): para garantir um total mínimo de R$ 600 por família;

para garantir um total mínimo de R$ 600 por família; Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de 0 a 7 anos;

R$ 150 por criança de 0 a 7 anos; Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos;

R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos; Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): R$ 50 por membro da família com até sete meses;

R$ 50 por membro da família com até sete meses; Benefício Extraordinário de Transição (BET): pago em casos específicos até maio de 2025.

Para se qualificar para o Bolsa Família em 2025, é necessário atender a duas condições fundamentais:

Possuir uma conta ativa no CadÚnico;

Ter uma renda per capita de até R$ 218.

Se você se enquadra nesses critérios, mantenha-se informado por meio do aplicativo oficial do Bolsa Família, que indicará se você foi selecionado para receber o benefício.

Fique atento às datas e aos procedimentos para garantir o seu direito ao Bolsa Família. Compartilhe essas informações com outras pessoas que possam precisar e aproveite os recursos disponíveis para melhorar a sua qualidade de vida e de sua família!