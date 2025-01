Quando o 13º dos aposentados será pago em 2025? Confira as previsões

13º dos aposentados do INSS em 2025 pode ser dividido em duas parcelas. Veja quem tem direito e os valores proporcionais para novos segurados.

O 13º salário é um direito garantido aos aposentados e pensionistas do INSS, trazendo um alívio financeiro importante para milhões de brasileiros.

Em 2025, o calendário oficial ainda não foi divulgado, mas as expectativas indicam que o pagamento será realizado em duas parcelas, seguindo o formato adotado em anos anteriores.

Enquanto aguardamos a confirmação das datas, é essencial entender como o benefício funciona, quem tem direito e o que esperar do cronograma deste ano. Confira as previsões para o pagamento do 13º salário e saiba como planejar o uso desse dinheiro extra!

Saiba como funcionará o pagamento do 13º salário do INSS em 2025. Confira previsões de datas e critérios para o benefício adicional. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quando cai o 13º salário?

Embora o governo federal não tenha confirmado as datas, seguindo o padrão de 2024, a primeira parcela do décimo terceiro salário pode ser paga em abril, com a segunda parcela prevista para maio. É importante acompanhar os comunicados do INSS para confirmar as datas oficiais.

Veja também:

O que é o décimo terceiro do INSS?

O décimo terceiro salário do INSS é um pagamento extra concedido anualmente aos segurados que recebem benefícios previdenciários.

Dividido em duas parcelas, ele serve como um complemento financeiro, permitindo que os beneficiários contem com uma quantia adicional no ano.

Quem tem direito ao décimo terceiro salário do INSS?

Têm direito ao décimo terceiro os segurados que recebem os seguintes benefícios:

Aposentadoria por idade, invalidez ou tempo de contribuição ;

; Pensão por morte ;

; Auxílio-doença ;

; Auxílio-acidente ;

; Auxílio-reclusão.

Vale ressaltar que beneficiários do BPC/LOAS não têm direito ao décimo terceiro, pois esse benefício assistencial não é considerado uma aposentadoria ou pensão.

Quem se aposentou recentemente pode receber o décimo terceiro?

Sim, quem se aposentou recentemente também tem direito ao décimo terceiro salário. Nesse caso, o valor será proporcional ao período de recebimento do benefício no ano. Por exemplo, se o segurado começou a receber a aposentadoria em julho, terá direito a metade do valor total do décimo terceiro.

Quando será paga a segunda parcela?

Tradicionalmente, a segunda parcela do décimo terceiro salário é paga entre novembro e dezembro. No entanto, em 2024, houve uma antecipação, e o pagamento foi realizado em maio.

Para 2025, as datas exatas dependerão do calendário oficial do INSS, que deve ser divulgado nos próximos meses.

É importante lembrar que os pagamentos seguem o número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador.

Qual o valor do décimo terceiro?

O valor do décimo terceiro salário é equivalente ao benefício mensal que o segurado recebe. Assim, quem tem como benefício um salário mínimo, por exemplo, receberá o décimo terceiro no mesmo valor.

Para quem se aposentou ou começou a receber o benefício durante o ano, o pagamento será proporcional ao número de meses em que o benefício foi concedido.