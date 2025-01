Quem pode receber R$ 250,00 do Bolsa Família em Janeiro?

Dinheiro extra no bolso! Descubra como garantir o pagamento adicional de R$250 do Bolsa Família em janeiro. Confira os detalhes e os critérios para ter acesso a esse benefício.

Em janeiro, os beneficiários do programa Bolsa Família poderão contar com um pagamento adicional de R$250, destinado a famílias em situação de vulnerabilidade.

O valor extra é uma importante ajuda financeira, especialmente em momentos em que os desafios econômicos se intensificam.

Nas linhas abaixo, explore com a gente quem pode ter direito a esse benefício e quais são os critérios para se qualificar.

Auxílio de R$250 pode aliviar as contas de famílias em janeiro. Entenda como funciona esse benefício extra e veja se você se encaixa nos requisitos.

Quem tem direito ao pagamento adicional do Bolsa Família?

O benefício adicional de R$250 não é destinado a todos os beneficiários do Bolsa Família. Ele foi criado para atender especificamente aquelas famílias que mais precisam de suporte extra. É fundamental entender os critérios de elegibilidade para receber este valor adicional.

Critérios de elegibilidade

Para garantir o recebimento do valor extra, as famílias devem atender a algumas condições:

Estar regularmente inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) e ser beneficiária ativa do programa.

Possuir uma renda per capita mensal de até R$218, de acordo com as diretrizes vigentes.

Ter crianças de 0 a 6 anos na composição familiar.

Manter em dia as condicionalidades do programa, que incluem frequência escolar e acompanhamento de saúde.

Famílias prioritárias

Dentro do grupo elegível, algumas famílias são consideradas prioritárias para o recebimento do adicional:

Famílias chefiadas por mães solo.

Famílias com membros com deficiência.

Famílias que residem em áreas de risco ou que foram afetadas por calamidades recentes.

Famílias em situação de insegurança alimentar grave.

É importante lembrar que atender a esses critérios não garante automaticamente o recebimento do benefício, pois ele está sujeito à disponibilidade orçamentária e pode ser concedido de forma escalonada.

Como funciona o pagamento adicional?

O pagamento adicional de R$250 será integrado ao benefício regular do Bolsa Família, mas existem algumas particularidades que precisam ser compreendidas.

Forma de pagamento

O valor extra será depositado juntamente com a parcela regular do Bolsa Família, utilizando o mesmo cartão e a conta bancária já cadastrada. Isso significa que os beneficiários não precisarão realizar nenhum procedimento adicional para receber o valor.

Periodicidade

Diferentemente do benefício regular, que é pago mensalmente, o pagamento adicional de R$250 está programado apenas para janeiro de 2025.

Contudo, as autoridades do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) não descartam a possibilidade de estender essa medida para outros meses, dependendo da avaliação de seu impacto e da disponibilidade de recursos.

Quem pode receber os R$250 do pagamento adicional do Bolsa Família?

Além de já serem beneficiários, as famílias devem ter em sua composição:

Uma criança menor de 7 anos, que garante um adicional de R$150.

Dois membros entre 7 e 17 anos, que recebem R$50 cada.

Assim, uma família que atende a esses critérios pode receber até R$250 a mais, além do benefício base.

Calendário de pagamento para janeiro de 2025

O calendário de pagamentos do Bolsa Família em janeiro de 2025 segue a lógica tradicional do programa, com as datas organizadas conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do responsável familiar.

Datas de pagamento

20 de janeiro: NIS final 1

21 de janeiro: NIS final 2

22 de janeiro: NIS final 3

23 de janeiro: NIS final 4

24 de janeiro: NIS final 5

27 de janeiro: NIS final 6

28 de janeiro: NIS final 7

29 de janeiro: NIS final 8

30 de janeiro: NIS final 9

31 de janeiro: NIS final 0

É fundamental que os beneficiários estejam atentos às suas datas específicas de pagamento para evitar transtornos e garantir o acesso ao benefício.

Como verificar se você tem direito ao adicional?

Para saber se sua família está entre as contempladas com o pagamento adicional de R$250, existem algumas maneiras de verificação disponíveis.

Canais de consulta

Aplicativo Bolsa Família: disponível para smartphones, oferece informações atualizadas sobre o benefício.

disponível para smartphones, oferece informações atualizadas sobre o benefício. Site do Ministério do Desenvolvimento Social: na página oficial, é possível consultar a situação do benefício usando o número do NIS.

na página oficial, é possível consultar a situação do benefício usando o número do NIS. Central de Atendimento: pelo telefone 0800 707 2003, os beneficiários podem obter informações detalhadas.

pelo telefone 0800 707 2003, os beneficiários podem obter informações detalhadas. CRAS: os Centros de Referência de Assistência Social oferecem atendimento presencial para esclarecimentos.

Se você se enquadra nos critérios e deseja saber mais sobre o pagamento adicional, busque as informações disponíveis e não hesite em entrar em contato com os canais apropriados.

Esta é uma oportunidade valiosa para garantir o suporte financeiro que sua família precisa. Não deixe de compartilhar essas informações com outras pessoas que possam se beneficiar!