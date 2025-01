Consulta liberada: descubra o valor atualizado do INSS

Aposentados do INSS já podem consultar os novos valores de benefícios para 2025; veja como planejar suas finanças com antecedência.

A espera acabou! Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) agora têm acesso aos novos valores de suas aposentadorias, pensões e outros benefícios para o ano de 2025.

A saber, é possível realizar essa consulta sem sair de casa, facilitando o acompanhamento das finanças pessoais.

Embora os pagamentos ainda não possam ser sacados, iniciando a partir de 27 de janeiro, a consulta já está disponível. Assim, você pode verificar quanto será depositado em sua conta e se planejar financeiramente para o mês.

Consulta dos novos valores do INSS para 2025 está liberada; descubra quanto será depositado a partir de 27 de janeiro. (Foto: Jeane de Oliveira / www.bolsadafamilia.com.br).

Novos valores do INSS em 2025

Desde janeiro, os benefícios do INSS foram reajustados. O valor mínimo agora é de R$ 1.518, correspondente ao salário mínimo, com um aumento de cerca de 7,5%.

O teto do INSS subiu para R$ 8.157,41, refletindo um ajuste de 4,5% em relação ao ano anterior, considerando a inflação medida pelo IBGE.

Como consultar os novos valores do INSS?

Se você é segurado do INSS, consultar os valores dos benefícios é um processo simples e rápido. Veja como proceder:

Acesse o Meu INSS: utilize o site oficial ou o aplicativo disponível para Android e iOS. Realize o login: insira seu CPF e a senha cadastrada. Se ainda não possui uma conta, crie uma facilmente. Clique em extrato de pagamento: esta opção mostrará o valor atualizado do seu benefício, com o reajuste aplicado. Verifique os detalhes: Confira o valor bruto, os descontos e o valor líquido que será depositado.

O que fazer em caso de problemas com o valor?

Se você concorda com o valor apresentado no Meu INSS, basta aguardar o depósito na data prevista. No entanto, se notar algum erro ou desconto indevido, siga estas orientações:

Entre em contato pelo Meu INSS: use a opção Agendar Atendimento para falar com um atendente presencialmente ou online. Ligue para o telefone 135: o atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h. Documente tudo: guarde os protocolos de atendimento e todos os documentos relacionados ao seu benefício.

Calendário de pagamentos do INSS em 2025

Os pagamentos do INSS em 2025 seguem um calendário dividido. Um cronograma é destinado aos beneficiários que recebem até um salário mínimo, enquanto outro é para aqueles que recebem valores superiores. Fique atento às datas:

Para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.518):

Final 1: 27 de janeiro

Final 2: 28 de janeiro

Final 3: 29 de janeiro

Final 4: 30 de janeiro

Final 5: 31 de janeiro

Final 6: 1º de fevereiro

Final 7: 2 de fevereiro

Final 8: 5 de fevereiro

Final 9: 6 de fevereiro

Final 0: 7 de fevereiro

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Final 1 e 6: 3 de fevereiro

Final 2 e 7: 4 de fevereiro

Final 3 e 8: 5 de fevereiro

Final 4 e 9: 6 de fevereiro

Final 5 e 0: 7 de fevereiro

Mantenha-se informado sobre as movimentações do INSS

É essencial realizar consultas periódicas ao INSS para garantir que os valores estejam corretos. Em caso de dúvidas, utilize os canais de atendimento disponíveis.

Verificar antecipadamente os valores é fundamental para um planejamento orçamentário eficaz, permitindo que você saiba quanto pode dispor no mês de janeiro.

Agora que você está atualizado sobre os novos valores e como consultar seu benefício do INSS, aproveite para se organizar financeiramente.

Não deixe de compartilhar essas informações com amigos e familiares que possam se beneficiar delas. Lembre-se, estar bem informado é sempre um passo importante para a segurança financeira!