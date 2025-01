Caixa Tem: receba até 5 benefícios em fevereiro

Fevereiro será movimentado no Caixa Tem. 5 benefícios estão com cronogramas de pagamentos definidos e caem em breve; confira.

O mês de fevereiro de 2025 traz expectativas positivas para milhões de brasileiros que dependem de programas sociais e benefícios trabalhistas.

Ao todo, os beneficiários poderão acessar até cinco pagamentos distintos, oferecendo um suporte financeiro significativo para muitas famílias em todo o Brasil.

Em princípio, os depósitos ocorrerão por meio do aplicativo Caixa Tem, seguindo um cronograma detalhado. Mais detalhes você confere nas linhas abaixo!

Fevereiro chega com novidades no Caixa Tem! Até 5 benefícios terão pagamentos liberados, garantindo suporte financeiro para milhões de brasileiros.

Quais são os 5 benefícios pagos pelo Caixa Tem em fevereiro?

Confira:

1. Bolsa Família

O Bolsa Família, um dos principais programas sociais do governo federal, permanece como uma fonte essencial de apoio para milhões de famílias que enfrentam dificuldades financeiras.

Em fevereiro, o programa reafirma seu compromisso em combater a pobreza e reduzir a desigualdade social.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em fevereiro

Os pagamentos do Bolsa Família em fevereiro seguem um cronograma estabelecido de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do responsável familiar. Confira as datas:

NIS final 1 : 16 de fevereiro

: 16 de fevereiro NIS final 2 : 19 de fevereiro

: 19 de fevereiro NIS final 3 : 20 de fevereiro

: 20 de fevereiro NIS final 4 : 21 de fevereiro

: 21 de fevereiro NIS final 5 : 22 de fevereiro

: 22 de fevereiro NIS final 6 : 23 de fevereiro

: 23 de fevereiro NIS final 7 : 26 de fevereiro

: 26 de fevereiro NIS final 8 : 27 de fevereiro

: 27 de fevereiro NIS final 9 : 28 de fevereiro

: 28 de fevereiro NIS final 0: 29 de fevereiro

Valores e benefícios adicionais

O Bolsa Família assegura um valor mínimo de R$ 600 por família, com possibilidades de adicionais:

Benefício Primeira Infância : R$ 150 por criança de 0 a 6 anos

: R$ 150 por criança de 0 a 6 anos Benefício Variável Familiar : R$ 50 por gestante e por criança/adolescente de 7 a 18 anos incompletos

: R$ 50 por gestante e por criança/adolescente de 7 a 18 anos incompletos Benefício Variável Familiar Nutriz: R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos

É importante que as famílias mantenham seus dados atualizados e cumpram as condicionalidades do programa para garantir a continuidade do benefício.

2. Auxílio Gás

O Auxílio Gás, também chamado de Vale-Gás, é um benefício bimestral que ajuda as famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha. Em fevereiro, este programa é um suporte financeiro significativo para muitos lares brasileiros.

Quem tem direito ao Auxílio Gás?

Este benefício é destinado a famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com renda mensal per capita inferior ou igual a meio salário mínimo. Famílias que tenham membros que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também são elegíveis.

Valor do Auxílio Gás em fevereiro

O valor do Auxílio Gás corresponde a 100% do preço médio nacional do botijão de 13kg de GLP, conforme definido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor específico para fevereiro será divulgado próximo à data do pagamento.

Calendário de pagamento do Auxílio Gás

Os pagamentos do Auxílio Gás em fevereiro seguirão o mesmo cronograma do Bolsa Família, sendo realizados nos últimos dez dias úteis do mês, de acordo com o final do NIS do beneficiário.

3. Saque-Aniversário do FGTS

O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) permite que o trabalhador retire uma parte do saldo da sua conta do FGTS anualmente, no mês do seu aniversário. Em fevereiro, aqueles nascidos neste mês poderão acessar esses recursos.

Como funciona o saque-aniversário?

Essa modalidade oferece ao trabalhador a possibilidade de acessar anualmente uma fração de seu FGTS. Contudo, é importante salientar que, ao optar por essa alternativa, o trabalhador renuncia ao saque-rescisão, que permite a retirada integral do saldo em caso de demissão sem justa causa.

Calendário do saque-aniversário para nascidos em fevereiro

Os trabalhadores nascidos em fevereiro que escolheram o saque-aniversário poderão retirar os valores entre 3 de fevereiro e 30 de abril de 2024. É fundamental estar atento a esse prazo para não perder o direito ao saque.

Cálculo do valor disponível para saque

O valor disponível para saque é calculado com base em uma alíquota que varia de 5% a 50% do saldo total das contas do FGTS do trabalhador, acrescida de uma parcela adicional. A tabela a seguir ilustra as faixas de saldo e os respectivos percentuais:

Até R$ 500,00 : 50%

: 50% De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 : 40% + R$ 50,00

: 40% + R$ 50,00 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 : 30% + R$ 150,00

: 30% + R$ 150,00 De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 : 20% + R$ 650,00

: 20% + R$ 650,00 De R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 : 15% + R$ 1.150,00

: 15% + R$ 1.150,00 De R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 : 10% + R$ 1.900,00

: 10% + R$ 1.900,00 Acima de R$ 20.000,00: 5% + R$ 2.900,00

4. Abono salarial PIS/Pasep

Os programas PIS e Pasep concedem anualmente benefícios aos trabalhadores que atendem a critérios específicos. Em fevereiro, inicia-se o calendário de pagamentos referente ao ano-base 2022.

Quem tem direito ao abono salarial PIS/Pasep?

Para receber o abono salarial do ano-base 2022, o trabalhador deve atender aos seguintes requisitos:

Ser cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos

Ter uma remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base

Ter trabalhado por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado

Valor do abono salarial

O valor do abono salarial varia conforme o número de meses trabalhados no ano-base, podendo chegar a um salário mínimo vigente na data do pagamento, caso o beneficiário tenha trabalhado durante todo o ano.

Calendário de pagamento do PIS/Pasep em fevereiro

Em fevereiro, serão contemplados os trabalhadores nascidos em janeiro, com pagamentos iniciando no dia 15, tanto para trabalhadores da iniciativa privada (PIS) quanto para servidores públicos (Pasep).

5. Programa Pé-de-Meia

O Programa Pé-de-Meia é uma iniciativa que visa promover a permanência e a conclusão do ensino médio entre estudantes de baixa renda. Em fevereiro, o programa inicia seus pagamentos, oferecendo um estímulo importante para a educação no país.

Quem pode participar do Programa Pé-de-Meia?

O programa é direcionado a estudantes de 14 a 24 anos, matriculados no ensino médio em escolas públicas e que pertencem a famílias cadastradas no CadÚnico com renda per capita de até R$ 218.

Benefícios oferecidos pelo programa

Incentivo-Matrícula : R$ 200, pagos anualmente

: R$ 200, pagos anualmente Incentivo-Frequência : Nove parcelas de R$ 200 ao longo do ano letivo

: Nove parcelas de R$ 200 ao longo do ano letivo Incentivo-Conclusão : R$ 1.000, pagos ao final de cada ano letivo concluído

: R$ 1.000, pagos ao final de cada ano letivo concluído Incentivo-Enem: R$ 200 para alunos do 3º ano que se inscreverem no Enem

Calendário de pagamentos do Pé-de-Meia

O calendário detalhado para os pagamentos do Programa Pé-de-Meia em fevereiro ainda será divulgado. É recomendável que os estudantes elegíveis fiquem atentos às informações oficiais para não perder os prazos de inscrição e recebimento dos benefícios.

Como acessar os benefícios pelo Caixa Tem?

O aplicativo Caixa Tem é a ferramenta essencial para acessar e gerenciar benefícios sociais e trabalhistas. Para utilizá-lo de forma eficiente, siga estas orientações:

Baixe o aplicativo Caixa Tem na loja de aplicativos do seu smartphone

Realize o cadastro utilizando seu CPF e informações pessoais

Crie uma senha de acesso

Após o login, navegue pelo menu para verificar os benefícios disponíveis

Para cada benefício, confira as datas de pagamento e os valores correspondentes

Utilize as opções de pagamento, transferência ou saque conforme sua necessidade

Mantenha o aplicativo atualizado e seus dados cadastrais sempre em dia para evitar problemas no recebimento dos benefícios.

Com essas informações, você está mais preparado para aproveitar os benefícios disponíveis. Não perca a oportunidade de verificar sua elegibilidade e acessar os recursos que podem fazer a diferença no seu orçamento familiar. Explore as opções e compartilhe essas informações com quem pode se beneficiar!