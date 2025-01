Bolsa Família: primeira parcela de 2025 já disponível para milhões de cidadãos

Beneficiários do Bolsa Família já podem sacar a primeira parcela de 2025; veja o calendário e o valor médio de R$ 673,62.

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) informou que os beneficiários do Bolsa Família já podem acessar a primeira parcela de 2025.

O valor disponível para saque varia de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social) de cada família, seguindo o calendário estabelecido para este mês.

Em janeiro, mais de 20,48 milhões de famílias serão atendidas, com um valor médio de R$ 673,62 por família. Esse montante inclui o benefício base de R$ 600, além de bônus complementares que são concedidos a famílias em situações específicas.

Bolsa Família inicia pagamentos de janeiro com média de R$ 673,62 por família; confira o cronograma pelo final do NIS. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Número de beneficiários pelo programa

Atualmente, o Bolsa Família abrange aproximadamente 53,8 milhões de brasileiros, abrangendo todas as regiões do Brasil. Dentro deste total, estão incluídas 16,45 milhões de crianças com até 11 anos e 7,63 milhões de adolescentes entre 12 e 17 anos.

O estado de São Paulo lidera o número de beneficiários, com 2.446.993 famílias recebendo o benefício mensalmente.

Confira também:

Como consultar o valor do Bolsa Família?

Os beneficiários que desejam confirmar o valor ou a data de pagamento do benefício de janeiro podem utilizar diversos canais disponíveis por meio da Caixa Econômica Federal e do MDS.

A consulta é importante, especialmente considerando que houve uma redução de 330 mil famílias no total de beneficiários de dezembro para janeiro. Aqui estão os principais canais de consulta:

Telefone Caixa: 111;

111; App Caixa Tem: use as opções Extrato ou Futuro;

use as opções Extrato ou Futuro; Telefone MDS: 121;

121; App Bolsa Família: a data de pagamento aparece logo na tela inicial.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em janeiro de 2025

Os depósitos são realizados conforme o final do NIS. Beneficiários com NIS terminando em 1 a 5 recebem na primeira semana de janeiro, enquanto aqueles com finais de 6 a 0 recebem na semana seguinte.

Adicionalmente, para os moradores de 652 municípios que estão em estado de emergência ou calamidade pública, o pagamento foi antecipado e já está disponível desde o dia 20 de janeiro, independentemente do número final do NIS.

Para obter mais informações e atualizações sobre o Bolsa Família, é recomendável acompanhar os aplicativos e canais oficiais.

Calendário de pagamento por NIS

NIS 1: 20 de janeiro

NIS 2: 21 de janeiro

NIS 3: 22 de janeiro

NIS 4: 23 de janeiro

NIS 5: 24 de janeiro

NIS 6: 27 de janeiro

NIS 7: 28 de janeiro

NIS 8: 29 de janeiro

NIS 9: 30 de janeiro

NIS 0: 31 de janeiro

Se você é beneficiário do Bolsa Família, não perca a oportunidade de conferir seu pagamento e se manter informado sobre seus direitos.

Compartilhe essas informações com amigos e familiares que também possam se beneficiar desse importante programa. Explore mais sobre como maximizar o uso deste benefício e fique atento às atualizações!