Incrível! Parada Planetária: evento astronômico começa esta semana

Parada planetária começa em 21 de janeiro com até seis planetas visíveis no céu. Descubra como observar esse raro fenômeno astronômico.

A partir de 21 de janeiro, os amantes da astronomia poderão se deliciar com um fenômeno celestial extraordinário: a parada planetária. Nesse evento raro, será possível observar até seis planetas juntos no céu noturno.

Quatro deles — Vênus, Marte, Júpiter e Saturno — são visíveis a olho nu, enquanto Urano e Netuno exigem o uso de binóculos ou telescópios para serem avistados.

Esse alinhamento ocorre aproximadamente a cada 20 anos, e em fevereiro, Mercúrio se unirá ao espetáculo, totalizando sete planetas. Saiba tudo sobre essa incrível oportunidade.

Prepare-se para um evento celestial único. (Foto divulgação)

Entenda a Parada Planetária

O alinhamento planetário é resultado do modo como os planetas orbitam o Sol, seguindo um plano comum. Essa disposição faz com que, em determinadas épocas, eles fiquem agrupados em uma mesma área do céu.

Marte será um dos pontos mais brilhantes durante essa parada, apresentando seu tom alaranjado-avermelhado característico, especialmente em sua posição de oposição ao Sol.

Mas, o que faz com que esses planetas pareçam alinhados? O fenômeno deve-se ao plano da eclíptica, que é uma linha imaginária no céu representando a trajetória dos astros ao redor do Sol.

Embora não estejam perfeitamente alinhados, eles estarão visíveis em uma mesma região do céu, criando um espetáculo visual impressionante.

Vale lembrar que o último alinhamento completo de todos os oito planetas ocorreu há mais de 170 anos, e a próxima oportunidade deve esperar quase dois séculos para se repetir.

Destaques do alinhamento

Vênus e Saturno podem ser avistados no sudoeste.

e podem ser avistados no sudoeste. Júpiter brilha intensamente ao sul.

brilha intensamente ao sul. Marte se destaca no sudeste ou leste.

Esses planetas aparecerão mais brilhantes do que as estrelas circundantes, facilitando a sua identificação no céu noturno.

Qual a melhor noite para observar?

De acordo com especialistas, o dia 21 de janeiro será o mais favorável para a observação do fenômeno, pois a Lua cheia não interferirá com seu brilho.

Após essa data, a Lua começará a minguar, e em fevereiro, o aumento das horas de luz do dia poderá dificultar um pouco a visibilidade dos planetas.

Dicas para observar o evento

Para garantir uma experiência de observação excepcional, considere as seguintes dicas:

Escolha uma noite clara e sem nuvens .

. Procure um local afastado de luzes urbanas.

Utilize aplicativos de observação astronômica para facilitar a localização dos planetas.

À medida que a primavera avança, os planetas começarão a desaparecer gradualmente do campo de visão. No entanto, enquanto esse espetáculo durar, ele nos proporciona uma visão fascinante de nosso lugar no sistema solar e no universo.

Não perca essa oportunidade única de observar um fenômeno que só acontece a cada duas décadas. Prepare-se, organize sua noite de observação e compartilhe essa experiência incrível com amigos e familiares.

