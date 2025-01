Inspiração! Veja a nota 1.000 na Redação do Enem

Professor cearense de 23 anos conquista nota máxima na redação do Enem 2024, representando Jaguaribe entre os 12 melhores do Brasil.

Jaguaribe, uma cidade situada a mais de 300 km de Fortaleza, ganhou destaque nacional ao ser o lar do único candidato do Ceará a obter a nota máxima na Redação do Enem 2024.

O responsável por essa conquista é o professor Elivando Rodrigues Moreira, de apenas 23 anos, que, após uma trajetória em escolas públicas, dedica sua vida à educação. Em todo o Brasil, apenas 12 redações alcançaram essa pontuação este ano.

Graduado em Letras, Elivando atua como professor particular, focando em redação, gramática e preparação para exames. Conheça sua história inspiradora.

Elivando Rodrigues, o jovem professor de Jaguaribe que obteve a nota máxima na redação do Enem 2024. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O Desafio da Redação: Temas e Estruturas

A conquista de Elivando é resultado de dedicação e esforço. O tema da redação, Desafios para a valorização da herança africana no Brasil, foi considerado por ele mais acessível em comparação aos anos anteriores e estava alinhado às discussões que realiza em sala de aula sobre a hierarquização cultural.

Sua decisão de participar do Enem foi motivada pelo desejo de entender melhor os critérios de correção e aprimorar suas técnicas de ensino.

Quis testar o que a banca espera e aprender com possíveis erros. Para mim, esse processo é um aprendizado contínuo. Já para os alunos, um erro pode significar a perda de um ano inteiro, revela o jovem educador.

Existe uma Fórmula para a Redação do Enem?

Elivando observa que muitos cursos oferecem dicas padronizadas, mas a banca de correção tem se tornado rigorosa em evitar modelos prontos. Para ele, o verdadeiro segredo está na organização clara das ideias e na expressão autêntica dos pensamentos.

O aluno precisa questionar, planejar o texto e refletir sobre o que deseja comunicar ao corretor. Na minha redação, consegui expressar exatamente quem eu sou, afirma Elivando.

Segundo o Inep, os candidatos devem demonstrar cinco competências essenciais:

Domínio da língua portuguesa em sua forma escrita formal;

em sua forma escrita formal; Compreensão da proposta e aplicação de conceitos interdisciplinares para desenvolver o tema;

para desenvolver o tema; Organização e interpretação de informações, argumentos e opiniões em defesa de um ponto de vista;

em defesa de um ponto de vista; Utilização adequada dos mecanismos linguísticos na construção da argumentação;

na construção da argumentação; Proposição de soluções para o problema discutido, respeitando os direitos humanos.

Cada competência pode somar até 200 pontos, totalizando os 1.000 pontos possíveis.

Reconhecimento local e seu impacto

A vitória de Elivando foi celebrada em sua cidade natal. Em uma postagem nas redes sociais, a Prefeitura de Jaguaribe destacou: Sua dedicação e talento mostram que a educação transforma vidas. Parabéns por levar o nome da nossa cidade ao topo e inspirar jovens a acreditarem em seus sonhos.

Este exemplo de Elivando Rodrigues Moreira não apenas ilustra a importância da dedicação na educação, mas também serve como uma fonte de inspiração para todos os estudantes e educadores.

Se você também sonha em alcançar seus objetivos, não hesite em explorar mais sobre o tema, compartilhar essa história motivadora e aplicar as lições aprendidas em sua própria jornada. A educação é, sem dúvida, um caminho para transformar vidas e realidades.

