Perigo no WhatsApp! Golpes ASSUSTAM usuários; veja como se proteger

Golpes no WhatsApp estão mais sofisticados em 2025. Veja como criminosos agem com QR Codes falsos e mensagens enganosas e proteja seus dados.

A crescente sofisticação dos golpes virtuais torna o WhatsApp um dos principais alvos de criminosos. Em 2025, diferentes estratégias vêm sendo usadas para roubar informações, enganar contatos e até mesmo acessar contas bancárias.

Os golpes geralmente têm como objetivo acessar a conta da vítima, roubar informações pessoais e aplicar fraudes financeiras.

As abordagens variam desde falsos QR Codes até propostas de emprego internacionais. Conhecer essas práticas é muito importante para se proteger.

Cinco golpes que podem hackear seu WhatsApp

Golpe do QR Code falso

O golpe do QR Code falso tem se tornado mais frequente. Criminosos criam QR Codes fraudulentos que, ao serem escaneados, podem conceder acesso ao WhatsApp da vítima.

A saber, esse tipo de golpe geralmente é disfarçado em situações comuns, como a leitura de cardápios digitais, pagamentos de contas ou promoções.

Quando o código é escaneado, o criminoso pode iniciar o processo de roubo de dados e até enviar mensagens para os contatos da vítima.

Para evitar esse golpe:

Desconfie de QR Codes enviados por desconhecidos.

Sempre verifique a fonte antes de escanear.

Use aplicativos de segurança que detectam links suspeitos.

Golpe do suporte falso do WhatsApp

O suporte falso do WhatsApp é uma fraude em que os criminosos fingem ser a equipe oficial da plataforma. As mensagens costumam trazer o nome “Suporte Técnico do WhatsApp” ou variações semelhantes.

O objetivo é induzir a vítima a fornecer códigos de verificação ou informações sensíveis. Uma das formas de identificar o golpe é que as contas oficiais da plataforma não permitem respostas diretas.

O que fazer em caso de suspeita:

Nunca compartilhe códigos de verificação.

Evite clicar em links suspeitos enviados por essas mensagens.

Verifique o selo de verificação oficial da plataforma.

Golpe da mensagem institucional falsa

O golpe da mensagem institucional explora a confiança em órgãos oficiais. Criminosos se passam por bancos, órgãos do governo ou empresas conhecidas para tentar enganar a vítima.

As mensagens costumam alegar urgências como:

Atualização de cadastro.

Necessidade de regularização de CPF.

Depósitos emergenciais ou bônus financeiros.

Muitas vezes, o golpe vem acompanhado de links para sites falsos que coletam dados pessoais.

Como se proteger:

Desconfie de mensagens urgentes pedindo ação imediata.

Evite acessar links recebidos por WhatsApp sem verificação.

Confirme com a instituição por canais oficiais antes de responder.

Golpe do vishing (ligação enganosa)

O vishing é um golpe em que criminosos entram em contato via ligação, usando técnicas de persuasão para enganar a vítima.

Durante a ligação, eles podem afirmar que há problemas na conta bancária, transações suspeitas ou premiações a serem resgatadas.

A abordagem por voz tende a criar um sentimento de urgência ainda maior, fazendo com que a vítima confie mais rapidamente.

Como evitar:

Desconfie de ligações pedindo informações sensíveis.

Não forneça dados bancários por telefone.

Encerre a ligação e entre em contato diretamente com a instituição mencionada.

Golpe da falsa oferta de emprego internacional

Outro golpe comum é o das falsas propostas de trabalho vindas de números internacionais. As mensagens geralmente oferecem vagas atraentes e pedem informações pessoais ou até mesmo depósitos antecipados.

Alguns números comuns usados em fraudes são:

+62: Indonésia

Indonésia +91: Índia

Índia +234: Nigéria

Nigéria +263: Zimbábue

Zimbábue +212: Marrocos

Os golpistas podem enviar links fraudulentos pedindo cadastro em “portais de emprego” ou para realizar uma transferência inicial.

Para se proteger:

Evite propostas que envolvam pagamentos antecipados.

Pesquise a reputação da empresa antes de enviar qualquer dado.

Desconfie de contatos internacionais não solicitados.

Dicas para se proteger no WhatsApp

Para reduzir os riscos de cair em golpes como esses, adote algumas práticas de segurança: