Quer ganhar muita grana? Estes são os países que você deve ir

Luxemburgo, Austrália e Alemanha estão entre os países com os maiores salários mínimos em 2025. Descubra quais valores superam o mínimo brasileiro.

O salário mínimo no Brasil para 2025 foi ajustado para R$ 1.518, valor que tem gerado insatisfação entre os trabalhadores devido ao custo de vida elevado.

No entanto, em diversas partes do mundo, o salário mínimo é consideravelmente mais alto, o que reflete uma realidade mais favorável ao poder de compra e à qualidade de vida.

Enquanto no Brasil muitos enfrentam desafios para cobrir despesas básicas, alguns países oferecem remunerações mais elevadas, permitindo aos cidadãos viver com mais tranquilidade, mesmo recebendo o mínimo. A seguir, veja quais são os países com os maiores salários mínimos do mundo em 2025.

Saiba quais países oferecem os maiores salários mínimos em 2025 e como eles se comparam ao Brasil. Veja os valores e a diferença no poder de compra. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

6 países com os maiores salários mínimos do mundo em 2025

Abaixo, conheça os países que pagam os melhores salários mínimos do mundo:

1. Luxemburgo: o maior salário mínimo do mundo

Luxemburgo lidera a lista com 3.085 euros mensais (aproximadamente R$ 19.481,71), considerando trabalhadores qualificados acima de 18 anos. Para profissionais menos qualificados, os valores ainda são elevados:

Trabalhadores sem qualificação: 2.571 euros (R$ 16.235,81)

2.571 euros (R$ 16.235,81) Trabalhadores de 17 a 18 anos: 2.143 euros (R$ 12.989,91)

2.143 euros (R$ 12.989,91) Trabalhadores de 15 a 17 anos: 1.928 euros (R$ 12.175,28)

Mesmo trabalhadores menos experientes recebem salários superiores ao mínimo brasileiro, refletindo o alto padrão de vida do país.

2. Países Baixos (Holanda)

Nos Países Baixos, o salário mínimo foi ajustado para 14,06 euros por hora em janeiro de 2025. O governo permite que o valor mensal varie conforme a carga horária, sendo o pagamento mínimo baseado em uma jornada de 40 horas semanais:

Salário médio mensal: 2.249,60 euros (R$ 14.217,99)

Apesar da flexibilidade, um trabalhador holandês ainda recebe quase 10 vezes mais que o salário mínimo brasileiro.

3. Nova Zelândia

Na Nova Zelândia, o salário mínimo em 2025 é de 23,15 dólares neozelandeses por hora (cerca de R$ 79,58). Isso equivale a aproximadamente 4.010 dólares neozelandeses mensais (R$ 13.784,33).

O país adota valores elevados por hora trabalhada, proporcionando uma remuneração mensal nove vezes maior que o salário brasileiro.

4. Austrália

O salário mínimo na Austrália é de 24,10 dólares australianos por hora para adultos acima de 21 anos, resultando em cerca de 3.966 dólares australianos por mês (R$ 15.112,80).

Esse valor corresponde a 10 vezes o salário mínimo brasileiro, destacando a forte economia e a valorização do trabalhador no país.

5. Alemanha

A Alemanha estabeleceu o salário mínimo em 12,41 euros por hora em 2025, totalizando aproximadamente 2.085 euros mensais (R$ 13.177,68).

Embora menor do que os valores praticados em Luxemburgo e Austrália, o salário mínimo alemão ainda é 8,7 vezes superior ao valor brasileiro.

6. Reino Unido

O Reino Unido adota um sistema diferenciado de salário mínimo, variando conforme a idade e a experiência profissional:

Adultos acima de 21 anos: 11,44 libras por hora, totalizando aproximadamente 1.891 libras por mês (R$ 15.011,62).

11,44 libras por hora, totalizando aproximadamente (R$ 15.011,62). Jovens aprendizes até 20 anos: 6,40 libras por hora, totalizando 1.108 libras por mês .

6,40 libras por hora, totalizando . Adolescentes entre 18 e 20 anos: 8,60 libras por hora, somando cerca de 1.490 libras mensais.

A partir de abril de 2025, o valor para maiores de 21 anos será 12,21 libras por hora, aumentando ainda mais a remuneração mínima.

Salário mínimo em países desenvolvidos e no Brasil

Embora o Brasil tenha atualizado o salário mínimo para R$ 1.518 em 2025, ele ainda se mantém muito abaixo dos valores observados em países mais desenvolvidos.

Além disso, em nações como Reino Unido e Holanda, o salário mínimo pode variar de acordo com a qualificação profissional e a idade, proporcionando flexibilidade e mais justiça na remuneração.

Enquanto isso, no Brasil, a política salarial é padronizada, sem considerar diferenças regionais ou qualificações profissionais.

O custo de vida e o poder de compra

Apesar dos salários elevados, é importante lembrar que o custo de vida em países como Luxemburgo e Austrália também é mais alto.

Todavia, o poder de compra é muito superior, o que significa que o salário mínimo nesses locais cobre melhor as despesas básicas e garante mais qualidade de vida.

Enfim, a diferença reflete economias mais estruturadas e produtivas, além de políticas que equilibram o salário com o custo de vida local.