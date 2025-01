Pagar IPVA e IPTU à vista ou parcelado? Veja o que compensa para você

Saiba se vale a pena pagar IPVA e IPTU à vista ou parcelado em 2025. Veja os descontos, condições e como planejar o orçamento.

Com o início de 2025, as despesas tradicionais como IPVA, IPTU e material escolar voltam a fazer parte do orçamento. Muitos consumidores se perguntam se é mais vantajoso quitar essas contas à vista ou optar pelo parcelamento.

Alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, já divulgaram as regras para o pagamento do IPVA deste ano, oferecendo tanto a opção de desconto no pagamento em cota única quanto o parcelamento.

No caso do IPTU, a maioria dos municípios também adota estratégias semelhantes, variando os percentuais de desconto e o número de parcelas disponíveis.

O pagamento de IPVA e IPTU em 2025 pode ser parcelado ou à vista com desconto. Confira as vantagens e escolha o melhor para seu bolso. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Vale a pena pagar as despesas de início de ano à vista?

Quitar essas despesas à vista pode ser financeiramente interessante, principalmente quando há descontos. Em muitos municípios, o IPTU oferece reduções de até 20% para pagamento em cota única. Já o IPVA, em alguns estados, pode ter descontos de 3% a 10%.

No entanto, antes de optar pelo pagamento à vista, é importante avaliar se esse gasto não comprometerá outras necessidades do orçamento.

Dessa forma, é preciso comparar o valor do desconto com o rendimento que o dinheiro poderia ter em uma aplicação financeira.

Se o desconto superar os rendimentos possíveis ou evitar dívidas futuras, o pagamento à vista tende a ser a escolha mais vantajosa.

Como funciona o parcelamento das despesas de início de ano?

Para quem não tem o valor completo disponível para quitar à vista, o parcelamento surge como alternativa. As regras variam conforme o estado e o tipo de despesa:

IPVA: pode ser parcelado em até cinco vezes, a depender do estado.

pode ser parcelado em até cinco vezes, a depender do estado. IPTU: em alguns municípios, o parcelamento pode ocorrer em até 12 vezes.

Atenção: Em muitos casos, o parcelamento não inclui juros, o que torna a divisão mais atraente. Porém, quando há cobrança de taxas, é fundamental comparar com o desconto à vista para avaliar o que faz mais sentido financeiramente.

Descontos no IPVA e IPTU em 2025: como funcionam nos estados?

As condições de pagamento e descontos podem variar bastante de um estado para outro. Confira exemplos de como está funcionando em algumas regiões:

São Paulo: desconto de 3% no IPVA para pagamento à vista, com parcelamento em até cinco vezes. IPTU com 3% de desconto em cota única ou parcelamento em até dez vezes.

desconto de no IPVA para pagamento à vista, com parcelamento em até cinco vezes. IPTU com em cota única ou parcelamento em até dez vezes. Rio de Janeiro: IPVA com desconto de 3% no pagamento à vista e parcelamento em até três vezes. IPTU com desconto de 7% e parcelamento em até dez vezes.

IPVA com desconto de no pagamento à vista e parcelamento em até três vezes. IPTU com desconto de e parcelamento em até dez vezes. Minas Gerais: IPVA com 3% de desconto no pagamento à vista e possibilidade de parcelamento em três vezes. IPTU de Belo Horizonte com 5% de desconto em cota única e parcelamento em até onze vezes.

Vale destacar que essas condições podem sofrer alterações ao longo do ano. Assim sendo, é recomendável consultar os portais oficiais dos governos estaduais e municipais para informações atualizadas.

Como organizar o pagamento das despesas de início de ano?

Planejar o pagamento dessas contas ajuda a evitar dívidas e manter o orçamento sob controle. Algumas práticas podem ajudar:

Organizar o orçamento mensal: reserve uma quantia específica para despesas anuais.

reserve uma quantia específica para despesas anuais. Priorizar contas com desconto: avalie se o desconto compensa mais que parcelamentos com juros.

avalie se o desconto compensa mais que parcelamentos com juros. Evitar dívidas com juros altos: quite primeiro valores como cartão de crédito e cheque especial.

quite primeiro valores como cartão de crédito e cheque especial. Reservar uma parte da renda: criar uma reserva para cobrir despesas fixas no início do ano.

Evitar gastos desnecessários nesse período pode facilitar o equilíbrio financeiro e garantir que as contas fixas sejam pagas sem comprometer o restante do orçamento.