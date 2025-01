Contribuição do MEI vai subir! Confira os novos valores e prazos

O valor da contribuição do MEI subiu em 2025. Veja o novo valor, prazos de pagamento e como regularizar seu CNPJ no Simples Nacional.

O ano de 2025 trouxe mudanças importantes para os Microempreendedores Individuais (MEIs), principalmente no valor da contribuição previdenciária. A partir de janeiro, com o aumento do salário mínimo para R$ 1.518,00, o valor mensal pago ao INSS pelos MEIs também foi ajustado.

Agora, o recolhimento obrigatório passa a ser de R$ 75,90 por mês, o que corresponde a 5% do salário mínimo vigente. Anteriormente, essa contribuição era de R$ 70,60.

O pagamento da contribuição previdenciária mantém o MEI em situação regular, garantindo acesso a diversos benefícios do INSS. Entre eles estão a aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, pensão por morte, auxílio-reclusão e salário-maternidade.

A contribuição previdenciária do MEI foi reajustada para R$ 75,90 em 2025. Entenda os valores, prazos e como pagar o DAS corretamente. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona a contribuição do MEI em 2025?

A contribuição previdenciária do MEI deve ser paga até o dia 20 de cada mês, por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). O pagamento em dia garante a regularização do CNPJ e o direito a benefícios previdenciários.

O pagamento do DAS concentra tanto os tributos quanto o valor destinado ao INSS. Além de garantir acesso a benefícios sociais, o MEI regularizado pode:

Emitir notas fiscais.

Abrir contas bancárias como pessoa jurídica.

Solicitar crédito em instituições financeiras.

Que tal conferir?

Novos valores de contribuição para MEI em 2025

O valor da contribuição mensal do MEI varia conforme a atividade exercida. Com o reajuste do salário mínimo, os novos valores ficaram assim:

MEI em geral: passou de R$ 70,60 para R$ 75,90 (5% do salário mínimo).

passou de (5% do salário mínimo). MEI Caminhoneiro: passou de R$ 169,44 para R$ 182,16 (12% do salário mínimo).

Além disso, há variações para atividades sujeitas a impostos municipais e estaduais:

Atividades com ICMS (comércio e indústria): acréscimo de R$ 1,00 no DAS.

acréscimo de no DAS. Atividades com ISSQN (prestador de serviços): acréscimo de R$ 5,00 no DAS.

acréscimo de no DAS. Atividades mistas (comércio e serviços): soma dos dois tributos, totalizando R$ 6,00 a mais na contribuição mensal.

O MEI Caminhoneiro também possui valores diferenciados, variando entre R$ 182,16 e R$ 188,16, dependendo do tipo de carga transportada e do destino.

O que acontece se o MEI não pagar o DAS?

Deixar de pagar o DAS pode gerar complicações para o MEI, como:

Perda de benefícios previdenciários.

Multas e juros sobre o valor em atraso.

Inscrição do débito na dívida ativa da União.

Possível cancelamento do CNPJ em caso de inadimplência prolongada.

Para regularizar pagamentos atrasados, o MEI pode acessar o portal do Simples Nacional e emitir uma nova guia DAS com os valores atualizados.

Como gerar o DAS e efetuar o pagamento?

O pagamento da contribuição mensal do MEI é feito pelo DAS, que pode ser emitido de forma simples no portal do Simples Nacional ou pelo aplicativo MEI Fácil.

Passo a passo para emitir o DAS: