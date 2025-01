Agora é só no Android? WhatsApp anuncia fim de suporte a diversos aparelhos da Apple; confira

WhatsApp anuncia que deixará de funcionar em diversos celulares em 2025. Descubra quais modelos perderão o suporte e o que fazer para se adaptar.

Com as constantes mudanças tecnológicas, muitos aplicativos recebem atualizações anuais para oferecer melhores funcionalidades. Porém, isso também pode limitar o uso em dispositivos mais antigos.

O WhatsApp, amplamente utilizado no mundo, está entre as plataformas que sofrerão mudanças importantes. A partir de maio de 2025, o aplicativo deixará de funcionar em vários modelos de celulares, incluindo iPhones. Os aparelhos Android, contudo, também serão afetados.

A medida ocorre devido à necessidade de sistemas operacionais mais avançados. O WhatsApp exige, no mínimo, o iOS 15.1 ou uma versão recente do Android para continuar funcionando.

O requisito exclui modelos mais antigos, que não conseguem atualizar seus sistemas para atender a essas exigências. A Meta, proprietária do aplicativo, informa que essa atualização é necessária para garantir melhor segurança e desempenho.

Vários iPhones e celulares Android ficarão sem WhatsApp em breve. Confira a lista completa de modelos que serão afetados pela atualização. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais modelos de iPhones vão perder o suporte ao WhatsApp?

Entre os dispositivos que perderão acesso ao WhatsApp, estão diversos modelos de iPhone incapazes de atualizar para o iOS 15.1. A lista inclui:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE (1ª geração)

iPhone 7

iPhone 7 Plus

Em suma, esses modelos, por possuírem hardware desatualizado, não conseguem acompanhar os avanços exigidos pela plataforma.

Que tal conferir também?

Celulares Android também vão ser afetados

O problema, como mencionado, não se limita aos iPhones. Usuários de Android também serão afetados, já que diversos aparelhos de diferentes marcas não atenderão aos novos requisitos. Alguns dos modelos que perderão acesso ao WhatsApp são:

Motorola : Moto G (1ª geração), Droid Razr HD, Moto E (1ª geração).

: Moto G (1ª geração), Droid Razr HD, Moto E (1ª geração). Huawei : Ascend P6, Ascend Y300.

: Ascend P6, Ascend Y300. ZTE : ZMAX, Grand X.

: ZMAX, Grand X. Samsung : Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini.

: Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini. HTC : One X, One X+, Desire 500, Desire 601.

: One X, One X+, Desire 500, Desire 601. Nokia : Lumia 920, Lumia 1020.

: Lumia 920, Lumia 1020. LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90.

: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90. Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

A lista revela a abrangência da mudança, que afetará modelos de várias marcas.

Por que o WhatsApp está deixando de funcionar nesses aparelhos?

A decisão está relacionada ao avanço constante dos sistemas operacionais. Dispositivos mais antigos não conseguem suportar os recursos modernos e as atualizações de segurança.

Como resultado, o desempenho e a compatibilidade são comprometidos. Para garantir uma experiência eficiente e segura, a Meta determinou a descontinuação do suporte nesses modelos.

O que fazer se o meu aparelho está na lista?

Para aqueles que utilizam um dos celulares mencionados, existem algumas opções. A primeira é verificar se o aparelho pode ser atualizado para uma versão de sistema operacional compatível.

Se não for possível, pode ser necessário investir em um modelo mais recente. Certifique-se de revisar a versão do sistema operacional do seu dispositivo antes de maio de 2025, evitando surpresas com a perda de acesso ao aplicativo.