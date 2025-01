Saiba como funciona o programa e os critérios de participação do SiSU e prepare-se

O SiSU 2025 já tem calendário oficial divulgado. Veja quem pode se inscrever, como funciona a nota de corte e as datas de inscrição.

O Sistema de Seleção Unificada (SiSU) é uma das principais formas de ingresso em universidades e institutos públicos no Brasil. Ele utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para selecionar estudantes em cursos de graduação em instituições públicas.

O Ministério da Educação (MEC) já divulgou o cronograma oficial para o processo seletivo de 2025, permitindo que os candidatos se organizem com antecedência.

A seleção permitirá que cada candidato escolha até dois cursos de sua preferência, utilizando a nota do Enem 2024, que será divulgada ainda em janeiro. A seguir, veja o calendário oficial e como se preparar para o processo.

Saiba tudo sobre o SiSU 2025: veja o calendário completo, critérios de inscrição e como se preparar para o processo seletivo. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Calendário do SiSU 2025: confira as datas importantes

O Ministério da Educação divulgou o cronograma detalhado para o SiSU 2025, com todas as etapas do processo. É fundamental que o candidato acompanhe essas datas para não perder a oportunidade de ingressar no ensino superior público.

Período de inscrições: de 17 a 21 de janeiro de 2025.

de Resultado da chamada regular: 26 de janeiro.

Participação na lista de espera: de 26 a 31 de janeiro.

de Matrícula ou registro acadêmico: de 27 a 31 de janeiro.

de Convocação da lista de espera: 11 de fevereiro.

Quem pode se inscrever no SiSU 2025?

Para participar do SiSU 2025, o candidato precisa ter realizado o Enem 2024 e obtido nota acima de zero na redação. Não podem se inscrever candidatos que tenham participado como treineiros.

Candidatos que realizaram a reaplicação do Enem 2024 também estão aptos a concorrer. É importante destacar que o SiSU é a única porta de entrada para cursos de graduação em universidades e institutos públicos. Outros programas do MEC, como o ProUni e o Fies, são voltados para instituições privadas.

Nova cota para estudantes da zona rural no SiSU 2025

Em 2024, o Ministério da Educação introduziu uma novidade importante com a Portaria nº 1.127/2024, que amplia as possibilidades de ingresso no ensino superior. Foi criada uma nova reserva de vagas para estudantes de escolas públicas localizadas na zona rural.

Para acessar essa nova cota, o estudante deve:

Ter concluído todo o ensino médio em escola pública rural.

Estar com os dados atualizados no CadÚnico.

Cumprir os demais critérios do programa, como renda familiar e nota no Enem.

A reserva de vagas contempla alunos de unidades escolares voltadas para trabalhadores rurais, como agricultores familiares, pescadores artesanais, ribeirinhos, extrativistas e assentados.

Os estudantes que se enquadram nessa cota poderão concorrer a vagas em qualquer instituição pública, mesmo que não esteja localizada em área rural.

Passo a passo para se inscrever no SiSU 2025

O processo de inscrição no SiSU é feito exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Veja como se cadastrar:

Acesse o site oficial do SiSU https://sisualuno.mec.gov.br/ . Clique em “Entrar com Gov.br” ou faça o cadastro. Atualize seus dados e preencha o perfil socioeconômico, especialmente se desejar concorrer pelas cotas. Escolha até dois cursos de sua preferência. Pesquise as vagas disponíveis por município, instituição ou curso. Escolha a modalidade de concorrência que se encaixa no seu perfil. Confirme todas as informações e finalize a inscrição.

Durante o período de inscrição, o sistema permite que o candidato altere a ordem dos cursos ou mude as opções. A atualização pode ser feita até o fim do prazo, com base na análise das notas de corte.

O que é a nota de corte no SiSU?

A nota de corte é a pontuação mínima necessária para estar entre os possíveis selecionados em cada curso. No entanto, não garante a aprovação, pois o valor é atualizado diariamente de acordo com as notas dos candidatos inscritos.

A nota de corte é uma referência e pode mudar ao longo do período de inscrição, por isso, o candidato deve acompanhar o sistema para ajustar suas escolhas e aumentar as chances de aprovação.

Quais cursos estão disponíveis no SiSU 2025?

O SiSU oferece vagas para diversos cursos de graduação em universidades e institutos federais, estaduais e municipais. Cada instituição define as vagas disponíveis e os critérios de classificação.

Algumas universidades já divulgaram o número de vagas. No Maranhão, por exemplo, serão mais de 8 mil oportunidades distribuídas em duas instituições federais.