Você é MEI? Atenção! Há muita coisa nova vindo por aí; confira

O valor da contribuição do MEI foi atualizado em 2025 após o aumento do salário mínimo. Veja o novo valor e como manter seu benefício.

O início de 2025 trouxe atualizações no valor da contribuição previdenciária dos Microempreendedores Individuais (MEIs). Com o reajuste do salário mínimo, que passou de R$ 1.412 para R$ 1.518, o valor do recolhimento obrigatório também foi ajustado.

A partir de janeiro, o novo valor de contribuição ao INSS para o MEI é de R$ 75,90, equivalente a 5% do salário mínimo vigente. Anteriormente, o valor era de R$ 70,60.

Em princípio, o ajuste afeta tanto o pagamento mensal obrigatório quanto os benefícios previdenciários garantidos aos empreendedores formalizados.

O reajuste do salário mínimo alterou o valor da contribuição do MEI em 2025.

Como funciona a contribuição do MEI em 2025?

O pagamento regular da contribuição mensal é uma das principais obrigações do Microempreendedor Individual, sendo necessário para manter o negócio formalizado e garantir o acesso aos benefícios do INSS. Entre os benefícios assegurados estão:

Aposentadoria por idade.

Aposentadoria por invalidez.

Auxílio-doença e auxílio-reclusão.

Pensão por morte para dependentes.

Salário-maternidade.

O pagamento deve ser feito até o dia 20 de cada mês, utilizando o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), um boleto que reúne tanto os tributos quanto a contribuição previdenciária.

Manter esses pagamentos em dia evita problemas fiscais e garante a continuidade dos direitos previdenciários.

Além disso, a formalização como MEI oferece outras vantagens, como a possibilidade de abrir contas bancárias empresariais e emitir notas fiscais, facilitando a negociação com outras empresas.

Novos valores de contribuição do MEI em 2025

Com o aumento do salário mínimo, os valores da contribuição mensal variam conforme o tipo de atividade exercida pelo microempreendedor. Os ajustes atualizados para 2025 ficaram assim:

MEI em geral: de R$ 70,60 para R$ 75,90 (5% do salário mínimo).

de para (5% do salário mínimo). MEI Caminhoneiro: de R$ 169,44 para R$ 182,16 (12% do salário mínimo).

O valor do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) pode variar ainda mais, dependendo da atividade exercida:

Para atividades com ICMS (comércio e indústria): acréscimo de R$ 1,00 no DAS.

acréscimo de no DAS. Para atividades com ISSQN (prestação de serviços): acréscimo de R$ 5,00 no DAS.

acréscimo de no DAS. Caso o MEI exerça as duas atividades (comércio e serviços): o valor total aumenta em R$ 6,00.

Para o MEI Caminhoneiro, a variação no valor pode ocorrer de R$ 182,16 a R$ 188,16, dependendo do tipo de produto transportado e do destino da carga.

Minha contribuição do MEI não está em dia; e agora?

O pagamento regular da contribuição previdenciária garante que o MEI tenha acesso aos benefícios oferecidos pelo INSS. Além disso, o não pagamento pode gerar pendências fiscais, incluindo juros e multas, e até mesmo a perda do registro como microempreendedor.

Para manter-se regularizado, é importante:

Emitir mensalmente o DAS no Portal do Empreendedor.

Realizar o pagamento até o dia 20 de cada mês.

Manter os dados atualizados no sistema do MEI.

O atraso nos pagamentos pode gerar a cobrança de juros e multas, além de comprometer o acesso aos benefícios previdenciários.