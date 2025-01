Receita Federal atualiza regras do Imposto de Renda: veja quem deve declarar

O Imposto de Renda 2025 traz mudanças importantes, incluindo nova faixa de isenção e prazos atualizados. Saiba quem deve declarar e como evitar multas.

O Imposto de Renda 2025 traz mudanças importantes para os contribuintes brasileiros, e estar preparado é importante para evitar problemas com o Fisco.

A Receita Federal já confirmou algumas alterações nas regras e prazos, exigindo mais atenção de quem precisa fazer a declaração anual. Entre as novidades, está a obrigatoriedade de registros detalhados para profissionais da saúde e a extinção de documentos antigos, simplificando parte do processo.

A declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em 2025 se baseia nos rendimentos e bens acumulados ao longo do ano anterior. É importante compreender os critérios atualizados para saber quem está obrigado a declarar e quais valores serão considerados isentos no novo período fiscal.

Receita Federal amplia isenção e extingue a DIRF no IR 2025. Veja detalhes sobre prazos, valores e como declarar corretamente neste ano. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem deve declarar o Imposto de Renda em 2025?

Para 2025, a Receita Federal manterá a obrigatoriedade de declaração para quem se enquadra em algumas situações. Estão obrigados a declarar:

Rendimentos tributáveis superiores a R$ 30.639,90 no ano (aproximadamente R$ 2.414,40 por mês) .

. Receita proveniente de atividade rural acima de R$ 153.199,50.

Posse ou propriedade de bens e direitos acima de R$ 800 mil.

Ganhos de capital na venda de bens ou operações em bolsas de valores.

Faixa de isenção do Imposto de Renda 2025

A nova faixa de isenção foi atualizada para R$ 2.414,40 mensais. Isso significa que pessoas com renda mensal de até R$ 3.018 não precisarão pagar o imposto, considerando o desconto simplificado de R$ 603,60, equivalente a 25% da primeira faixa da tabela progressiva.

Faixas da tabela progressiva atualizada:

Até R$ 2.414,40 – Isento.

– Isento. De R$ 2.414,41 a R$ 3.856,95 – Alíquota de 7,5%.

– Alíquota de 7,5%. De R$ 3.856,96 a R$ 5.171,91 – Alíquota de 15%.

– Alíquota de 15%. De R$ 5.171,92 a R$ 6.677,55 – Alíquota de 22,5%.

– Alíquota de 22,5%. Acima de R$ 6.677,55 – Alíquota de 27,5%.

O governo já sinalizou a intenção de aumentar a isenção para rendimentos de até R$ 5 mil, mas essa mudança está prevista apenas para 2026.

Extinção da declaração DIRF e mudanças para profissionais da saúde

Uma das mudanças mais significativas para 2025 é o fim da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF). A extinção visa simplificar a coleta de informações fiscais e centralizar os dados no sistema da Receita Federal.

Para profissionais da saúde, a Receita Federal passou a exigir que todos os recibos de atendimento emitidos por pessoas físicas sejam feitos exclusivamente pelo aplicativo Receita Saúde. A medida se aplica a médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos.

Calendário do Imposto de Renda 2025

O período para entrega das declarações do IRPF 2025 está previsto para iniciar em 17 de março e encerrar em 31 de maio.

Resumo do calendário:

Abertura: 17 de março de 2025.

17 de março de 2025. Encerramento: 31 de maio de 2025.

31 de maio de 2025. Restituições: A partir de maio, conforme a ordem de entrega.

É importante lembrar que atrasos na entrega podem gerar multas, então organizar os documentos com antecedência é essencial.

Documentos necessários para declarar o IRPF

Para preencher corretamente a declaração, o contribuinte deve reunir os seguintes documentos: