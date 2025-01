Nubank libera empréstimo com 90 dias de carência e parcelamento flexível — veja como contratar

Nubank lança empréstimo com 90 dias de carência e até 48 meses para pagar. Veja como simular pelo app e solicitar o crédito de forma rápida.

O Nubank anunciou uma nova oferta de empréstimo pessoal que permite ao cliente começar a pagar a primeira parcela somente após 90 dias.

As condições oferecidas tem atraído pessoas que precisam de mais tempo para organizar as finanças antes de iniciar os pagamentos. A flexibilidade dada pelo banco digital pode ser vantajosa, mas é importante entender os detalhes e as taxas envolvidas antes de contratar o serviço.

O prazo de carência de 90 dias permite que o cliente solicite o empréstimo e só comece a pagar a primeira parcela após três meses.

A opção pode ser útil em situações de emergência ou quando se busca um alívio financeiro temporário. No entanto, os juros continuam sendo aplicados durante o período de carência, o que pode aumentar o valor total da dívida.

Precisa de dinheiro agora? Nubank libera empréstimo com carência de 90 dias e condições facilitadas. Saiba como funciona e simule pelo app.

Como funciona o empréstimo Nubank?

Veja as condições:

Carência de 90 dias: primeira parcela paga após três meses da contratação.

primeira parcela paga após três meses da contratação. Parcelamento em até 48 vezes: possibilidade de dividir o pagamento em até quatro anos.

possibilidade de dividir o pagamento em até quatro anos. Juros aplicados durante a carência: os valores continuam a acumular mesmo sem pagamento imediato.

os valores continuam a acumular mesmo sem pagamento imediato. Contratação rápida pelo aplicativo: processo simples e direto pelo app.

Como simular e solicitar o empréstimo Nubank?

Abra o aplicativo do Nubank. Toque na opção “Empréstimo” ou “Empréstimo e Consignado”. Escolha a modalidade disponível e clique em “Simular”. Informe o valor desejado, a quantidade de parcelas e a data de pagamento da primeira parcela. Avalie o seguro opcional Nubank Parcela Segura, que cobre situações como desemprego e incapacidade temporária. Revise todas as condições e taxas de juros apresentadas. Clique em “Confirmar Contratação” e insira sua senha.

Se o pedido for aprovado, o valor solicitado é transferido diretamente para a conta do cliente de forma rápida e prática.

Vantagens do Empréstimo Nubank:

Flexibilidade no pagamento: Prazo de 90 dias antes da primeira parcela.

Prazo de 90 dias antes da primeira parcela. Parcelamento estendido: Opções de pagamento em até 48 vezes.

Opções de pagamento em até 48 vezes. Contratação digital: Todo o processo feito diretamente no app.

Cuidados antes de contratar:

Análise do Custo Efetivo Total (CET): mesmo com carência, os juros acumulam.

mesmo com carência, os juros acumulam. Simulação detalhada: compare diferentes prazos e valores antes de finalizar.

compare diferentes prazos e valores antes de finalizar. Planejamento financeiro: evitar o endividamento excessivo.

